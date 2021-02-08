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Гидрометцентр предупреждает об опасной погоде, выпущено «шторм-предупреждение»

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Экстремальное понижение температуры в течение пяти дней считается опасным явлением. Оно ожидается на европейской территории России, в том числе в Петербурге и Ленобласти, входящих в СЗФО, и в Западной Сибири.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в коротком интервью, опубликованном 8 февраля, морозы на европейской части России, предположительно, продержатся почти всю неделю и смягчатся в выходные.

«Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем, что как минимум аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому», — рассказывает синоптик.

Предупреждение, по его словам, действует для огромной территории: это и Северо-Западный федеральный округ, и Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), а также Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. В этих регионах отклонение от температурной нормы составит минус 8–10 градусов. Максимальное похолодание ожидается во вторник-среду.

В Петербурге, напомним, сегодня ожидается минус 11–13 градусов и в ближайшие два дня будет холодать.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (4)

Cashmare
в феврале 2021 года средние значения температуры будут выше нормы в Северо-Западном и Центральном ФО - говорили вильфанды, леусы и прочие фигнейстрадамусы
260642011
Этот же Вильфанд осенью говорил, что зима будет холоднее прошлой (практически зимы не было вообще), но теплее среднестатистической. Теперь мы имеем уже месяц трескучих морозов. А Вильфанд опять оказался погодным шулером.
Иван 2пырьев
Чего? У него дислексия?
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