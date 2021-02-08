Экстремальное понижение температуры в течение пяти дней считается опасным явлением. Оно ожидается на европейской территории России, в том числе в Петербурге и Ленобласти, входящих в СЗФО, и в Западной Сибири.



Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в коротком интервью, опубликованном 8 февраля, морозы на европейской части России, предположительно, продержатся почти всю неделю и смягчатся в выходные.

«Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем, что как минимум аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому», — рассказывает синоптик.