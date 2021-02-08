Любителям настоящей русской зимы на радость морозная погода сохраняет свои позиции в Петербурге. И в ближайшие дни будет становиться всё холоднее, в прогнозе есть цифра минус 24.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля ожидается облачная, днём с прояснениями погода и без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью достигала минус 15–17 градусов, местами в пригородах минус 20, днём она составит минус 11–13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 8 февраля выдалось в 1966 году, минус 30, а самое тёплое — в 1990 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».
9 и 10 февраля будет уже до минус 21 градуса в дневные часы при переменной облачности, а в ночь на среду в пригородах — до минус 24.