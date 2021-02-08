Любителям настоящей русской зимы на радость морозная погода сохраняет свои позиции в Петербурге. И в ближайшие дни будет становиться всё холоднее, в прогнозе есть цифра минус 24.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля ожидается облачная, днём с прояснениями погода и без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью достигала минус 15–17 градусов, местами в пригородах минус 20, днём она составит минус 11–13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.

