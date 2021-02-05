Водителя маршрутки, попавшей в смертельное ДТП на Приморском шоссе, заключили под стражу

В Петербурге под стражу заключили водителя маршрутки, которая в минувший вторник попала в смертельное ДТП на Приморском шоссе. Об этом 5 февраля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину, находившегося за рулём пассажирского автобуса, задержали в тот же день, в который произошло ДТП.
Водитель маршрутки № 305 не справился с управлением и съехал в кювет на Приморском шоссе в Курортном районе примерно в 400 метрах от посёлка Солнечное в сторону Зеленогорска днём 3 февраля. Последствия аварии сняли очевидцы. В результате погибла пожилая женщина, ещё четверо человек пострадали, получив травмы различной степени тяжести.
Как уточнили в Комтрансе Петербурга, погибшей был 71 год, а из четверых пострадавших госпитализация потребовалась двоим — молодому человеку и девушке 2002 года рождения.
АО «Третий парк», на балансе которого находится пассажирский автобус, принесло соболезнования семье погибшей, а также родственникам пострадавших, пообещав им материальную компенсацию. Говоря о водителе, представитель компании-перевозчика сообщил, что тот имеет 40-летний стаж вождения, а маршрутка эксплуатируется с 2019 года.