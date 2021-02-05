«У нас, как вы знаете, вакцин не хватает». Глава европейской дипломатии надеется на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешными испытаниями вакцины от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду на то, что европейский регулятор разрешит её использование.



«Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины [«Спутник V«] и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — приводит 5 февраля ТАСС слова, сказанные Боррелем во время пресс-конференции по случаю его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.