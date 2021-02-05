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«У нас, как вы знаете, вакцин не хватает». Глава европейской дипломатии надеется на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешными испытаниями вакцины от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду на то, что европейский регулятор разрешит её использование.

«Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины [«Спутник V«] и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — приводит 5 февраля ТАСС слова, сказанные Боррелем во время пресс-конференции по случаю его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

«У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется», — сказал он.

Европейское агентство по лекарственным средствам уже одобрило три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca. Заинтересованность в «Спутнике V» уже проявила Финляндия.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. РФПИ надеется на регистрацию препарата в Европе в начале марта. Положительную роль в продвижении первой российской вакцины сыграла публикация в престижном медицинском журнале Lancet 2 февраля.

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Комментарии (17)

Piter Russo
У пфайзер, астразенекс, мадерны проблемы с производством вакцин - заказов они набрали, предоплату получили, а план не могут выдержать.
Ровно тоже есть и у нас со спутником.
f0ntan
Крутой маркетинговый ход, на который не додумались даже на западе - вакцину ГамКовидВак от НИИ Гамалеи, название которой трудно произносимо даже русским, не то что иностранцам, назвать Спутником. И все, теперь эту вакцину на западе сравнивают с первым запуском спутника со стороны русских. А чего Эпиваккорону от новосибирского "Вектора" не переименовали? Будь она не Эпиваккороной, а "Мир" или "Гагарин", уже бы выстраивалась очередь желающих купить эту вакцину со всего мира
Igor_VS
К концу года в России произведут 60 млн вакцины. Но это прогнозы.
Делиться на сторону неразумно. Считай диверсия против собственных пацанов.
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