На дорогах Петербурга утром 5 февраля весьма плотно и есть ДТП, мешающие проезду по важным магистралям.
Большой Сампсониевский проспект на перекрёстке с Кантемировской улицей в сторону центра перегородили каршеринг и маршрутка К-373, сообщают фотограф «Фонтанки» и очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В группе пишут, что водитель легковой машины летел по проспекту на красный сигнал светофора, перед ним успела проскочить пара машин, «а маршрутка просто медленнее ехала». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Из-за аварии затор образовался на Большом Сампсониевском, по которому утром идёт плотный поток автомобилей из спальных районов на севере города.
На проспекте Маршала Жукова перед проспектом Стачек в сторону Ленинского проспекта столкнулись две легковые машины, перекрыв две средние полосы, рассказывают в «ДТП и ЧП». Пробка уже есть.
До 4 баллов по шкале «Яндекса» дороги Петербурга сегодня загрузились раньше обычного, однако для 7:55 это нормальный показатель. 3 и 4 февраля после снегопадов в городе наблюдались аномальные пробки, особенно в среду, когда загруженность дорог дважды в сутки достигала 9 баллов,