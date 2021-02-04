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«Агора»: В России возбуждены 50 уголовных дел в связи с акциями протеста

Количество уголовных дел, расследуемых в России в связи с акциями протеста, достигло 50. Об этом 4 февраля в своём Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как пишет телеканал «Дождь», большинство уголовных дел возбуждены по статьям о применении насилия к представителю власти (318 УК РФ), вандализме (214 УК РФ), неоднократном нарушении правил проведения митинга (212.1 УК). Их расследуют более чем в 20 городах. Фигурантами выступают свыше 50 человек.

Череда акций протеста прошла по городам страны после возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию (23 и 31 января), а затем после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В Петербурге они закончились административными и уголовными делами.

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Комментарии (2)

Igor_VS
Мировое закулисье пишет , что навального номинировали на Нобелевскую премию по миру. У нас будет свой нобель в тюряге.
mavar
Маловато будет...
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