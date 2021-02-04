ДТП с участием Toyota Land Cruiser, который снёс фонарный столб в Невском районе Петербурга вечером 4 февраля, попало на видео. Ролик оказался в распоряжении «Фонтанки».
Судя по кадрам, внедорожник нёсся по проезжей части и чуть не влетел в выезжающую со двора машину, в итоге задев её по касательной. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.
Как ранее писала «Фонтанка», это вторая авария за день с участием фонаря. Минувшим утром на Трамвайном проспекте опору уличного освещения взял на таран водитель каршерингового автомобиля. Многочисленные ДТП по всему городу спровоцировал залповый снегопад. Петербургские дорожники продолжают устранять последствия непогоды.