TikTok начал бороться с фейками. Пользователей начнут уведомлять о потенциально недостоверных роликах

Сервис обмена видео TikTok ввёл функцию блокировки недостоверной информации. Об этом компания сообщила 3 февраля.

«Мы удаляем дезинформацию по мере ее выявления и сотрудничаем со специалистами по проверке фактов в PolitiFact, Lead Stories и SciVerify, чтобы помочь нам оценить точность содержания. Если проверка фактов подтвердит, что контент является ложным, мы удалим видео с нашей платформы», — говорится в сообщении.

При этом администраторы TikTok обращают внимание на то, что, если во время разворачивающихся событий контент не может быть подтвержден, он будет помечен как непроверенный. В этом случае он может быть скрыт для рекомендации в чьей-либо ленте. Автор ролика будет об этом предупреждён. Напоминать о вызывающем вопросы содержании будут и при попытке поделиться.