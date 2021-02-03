TikTok начал бороться с фейками. Пользователей начнут уведомлять о потенциально недостоверных роликах

Сервис обмена видео TikTok ввёл функцию блокировки недостоверной информации. Об этом компания сообщила 3 февраля.
«Мы удаляем дезинформацию по мере ее выявления и сотрудничаем со специалистами по проверке фактов в PolitiFact, Lead Stories и SciVerify, чтобы помочь нам оценить точность содержания. Если проверка фактов подтвердит, что контент является ложным, мы удалим видео с нашей платформы», — говорится в сообщении.
При этом администраторы TikTok обращают внимание на то, что, если во время разворачивающихся событий контент не может быть подтвержден, он будет помечен как непроверенный. В этом случае он может быть скрыт для рекомендации в чьей-либо ленте. Автор ролика будет об этом предупреждён. Напоминать о вызывающем вопросы содержании будут и при попытке поделиться.
При тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом упало на 24%, а количество лайков под ними сократилось на 7%.
«Эта функция будет развернута во всем мире в ближайшие недели, начиная с сегодняшнего дня в США и Канаде», — заверили в компании.
Накануне протеста в поддержку Алексея Навального 23 января TikTok заполнили ролики про оппозиционера и Владимира Путина. МВД, Роскомнадзор и другие ведомства, а также представители системы образования и федеральные каналы пулемётной очередью выдавали предупреждения о незаконности призывов на митинги несовершеннолетних, что лишь помогло распространить информацию о готовящемся событии среди общества. После протестов представитель TikTok был вызван на беседу с Роскомнадзором. В целом усмирить самую молодую соцсеть удалось лишь частично. Между тем детский омбудсмен Анна Кузнецова 31 января, когда прошёл второй митинг, заявила, что «разъяснения, родительские призывы услышаны». Её петербургская коллега Анна Митянина ранее призвала «не вестись на поводу у «организаторов» и не участвовать в подобных мероприятиях».