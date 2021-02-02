«В отношении оформления туристических виз ничего не изменилось». Финское генконсульство разъяснило новые правила приема документов

Визовый центр Финляндии в Петербурге с февраля принимает документы для оформления ВНЖ.
«Визовый центр открылся для приёма документов на оформление вида на жительство в Финляндии. В отношении оформления туристических виз ничего не изменилось, заявления на их оформление мы принимаем только у некоторых категорий», — сообщили 2 февраля финские дипломаты.
Подать документы в визовый центр сейчас могут члены семей граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные работники и путешествующие «по неотложным семейным делам».
Консульство в Петербурге подчеркнуло, что открытие авиасообщения и рейсы в Хельсинки не отменяют ограничений на поездки для россиян.
ВНЖ в Финляндии за 2020 год получили на 7% больше россиян, чем в 2019-м, а финское гражданство — на 21% меньше.