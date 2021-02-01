Путин поручил регионам обеспечить права СМИ. Распоряжение опубликовано за два дня до протеста, но журналистов все равно били

«Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных Законодательством РФ о средствах массовой информации», — такой пункт появился в поручениях президента на сайте Кремля, публикация которых обозначена 28 января, то есть за несколько дней до массовых митингов. Само распоряжение и вовсе было дано по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года. Срок исполнения — до 1 мая.

О задержаниях и воспрепятствовании работе журналистов во время освещения митинга 31 января заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Среди задержанных были сотрудники «Новой газеты» Денис Коротков и Серафим Романов, корреспондентка «Московского комсомольца» Анастасия Семенович, главред «Невских новостей» Андрей Краснобаев. Особенно жестоко полиция обошлась с журналистом Георгием Марковым MR7.ru — его били дубинками и током, несмотря на яркий опознавательный жилет с надписью «Пресса».

Поручение Путина 1 февраля прокомментировал и председатель постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. «Впервые за долгие годы, проблема незаконного преследование журналистов, воспрепятствования их деятельности поднята на государственном уровне и можно рассчитывать на её решение», — надеется он. Его комиссия за год нашла больше 100 нарушений прав журналистов. Среди «новых», по его словам, — «недопуск к информации или попыткам привлечь их к ответственности за "фейк-ньюс" при публикации тех или иных сведениях о COVID-19».