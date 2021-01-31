Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области перечисляет журналистов, задержанных на несанкционированной акции 31 января. В их числе сотрудники «Коммерсанта», МК, «Новой газеты».

Одним из первых, как и 23 января, задержали корреспондента петербургской редакции «Коммерсантъ» Олега Дилимбетова. «Бежал рядом. И меня схватил полицейский. Не представился. Просто увёл в автобус. Сказал, что достал я тут бегать», — приводятся его слова в сообщении на https://spbsj.ru/articles/pietierburghskikh-zhurnalis организации.

Также среди задержанных сотрудники «Новой газеты» Денис Коротков (ранее работавший в «Фонтанке») и Серафим Романов, работавшая в жилете и с пресс-картой журналистка «Московского комсомольца» Анастасия Семенович, журналист Георгий Марков — его брали с силой.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко в разговоре с представителями Союза журналистов подтвердил факты задержаний. «В ряде случаев удается разобраться оперативно, после проверки документов у работающих на акции журналистов, — сотрудников СМИ отпускают без доставления в отделы полиции. Если же данные о задержанных поступают от главных редакторов с задержкой времени, когда автозаки уже направляются в отделы, то «в пути автобусы никто останавливать не будет». В этой связи Степченко рекомендовал напрямую обращаться к нему для оперативного решения вопроса», — пишет Союз журналистов.

По данным «Фонтанки», журналистов отпускают достаточно оперативно. В частности, освобождён и Денис Коротков.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что нарушения были зафиксированы в Якутске, Иркутске, Красноярске и призвал журналистов носить яркие жилетки с надписью «Пресса». «В Якутске задержан руководитель сетевого издания «Якутия.Инфо» Денис Адамов. После вмешательства руководителя нашего регионального отделения он на свободе. В Красноярске и Иркутске задержаны главред «Бабр.Медиа» Андрей Темнов, а в Красноярске — заместитель редактора NGS-24.ru Яков Калинин. Он вёл прямой эфир во время задержания».

Союз журналистов России в случае необходимости будет обращаться в полицию по факту нарушений прав сотрудников СМИ, отметил Соловьёв.

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