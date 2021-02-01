Госдеп США про митинги в России: Это не мы

Госсекретарь США прокомментировал обвинения российской стороны в том, что Вашингтон причастен к несанкционированным акциям в городах РФ.



«Правительство России делает большую ошибку, если они думают, что вопрос в нас. Вопрос в них. Это вопрос отчаяния российских граждан», — заявил 1 февраля Энтони Блинкен в эфире NBC.

Американский госсекретарь посоветовал российскому руководству «посмотреть внутрь, а не наружу». Он назвал действия России в деле Алексея Навального «тревожными».

Блинкен призвал также освободить задержанных на митингах и не применять силу к демонстрантам.