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Госдеп США про митинги в России: Это не мы

Госсекретарь США прокомментировал обвинения российской стороны в том, что Вашингтон причастен к несанкционированным акциям в городах РФ.

«Правительство России делает большую ошибку, если они думают, что вопрос в нас. Вопрос в них. Это вопрос отчаяния российских граждан», — заявил 1 февраля Энтони Блинкен в эфире NBC.

Американский госсекретарь посоветовал российскому руководству «посмотреть внутрь, а не наружу». Он назвал действия России в деле Алексея Навального «тревожными».

Блинкен призвал также освободить задержанных на митингах и не применять силу к демонстрантам.

До этого МИД РФ пообещал разобраться с вмешательством США во внутренние дела России после прошедших акций протеста. В Кремле заверили, что российская сторона не готова прислушиваться к замечаниям США по несогласованным митингам.

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Комментарии (32)

Савва Морозов
"это не мы с Псаки" - ответил Блинкин.
В@силий
В таких вещах не признаются, в открытых источниках информации.
Шаблонные Цветные революции везде сами происходят по велению народа.
reyals
Тот случай, когда невозможно не согласиться с героем статьи.
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