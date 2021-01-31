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Число ковидных больных, обратившихся к врачам в Петербурге, за неделю выросло на 36,83%. Причины — «эхо» праздников и погода

С 1 февраля записаться на вакцинацию от COVID-19 петербуржцы смогут дистанционно — через интернет-порталы и телефонные службы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, будут работать четыре канала:

  • портал «Здоровье петербуржца»;
  • единый и региональный порталы Госуслуг;
  • виртуальные колл-центры поликлиник;
  • служба «122».

Адреса прививочных пунктов и телефоны колл-центров можно посмотреть здесь. Новая партия вакцины (37,8 тысячи доз) сейчас находится на фармбазе Петербурга и скоро будет развезена по пунктам вакцинации.

По данным на 31 января, в Санкт-Петербурге 5029 свободных коек — это 40,1 % от общего коечного фонда под коронавирус и пневмонию. В общей сложности развернуто 12 538 коек для приема ковидных больных, сообщается в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

За минувшие сутки за медпомощью обратились 992 пациента с коронавирусом, это на 36,83% больше, чем неделю назад, 24 января. Госпитализированы за сутки 546 человек против 489 неделю назад (+11,56%) Число выздоровевших снизилось на 36,42% — с 2260 человек в прошлое воскресенье до 1437 сегодня. Вчера, напомним, в Петербурге отмечался рост новых случаев заражения. Сегодня показатель снизился.

«Индикаторы эпидемиологического процесса за прошедшие сутки показали разнонаправленное движение. При сохраняющемся тренде на снижение количества активно больных, сегодня зафиксирован рост госпитализаций и количества зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19, подтвержденных лабораторным методом, — отмечается в информационной справке. — Зарегистрированный рост отдельных показателей распространения инфекции рассматривается как эпизодический».

Наиболее вероятные причины роста госпитализаций и выявления новых случаев:

  1. «Эхо» новогодних праздников. После возвращения в коллективы люди могли заразиться, и сейчас как раз подошёл к концу максимальный инкубационный период (14 дней). У многих разгар заболевания (5–10 дней от его начала), и некоторым требуется госпитализация.
  2. Особенности погоды. Морозы второй декады января сменились оттепелью, для которой характерна повышенная влажность воздуха. В таких условиях в воздушной среде сохраняется мелкодисперсная взвесь воды, способствующая распространению инфекций с воздушно-капельным путём передачи.

«Повышение отдельных показателей распространения инфекции незначительное, что свидетельствует о том, что эпидемия продолжается, и следует неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях. Также важнейшим противоэпидемическим фактором является вакцинация», — отмечается в сообщении.

В Петербурге уже привито 64 812 человека, из них 12 221 — полностью. За сутки первую дозу вакцины получили 2 918 человек, вторую — 1071. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта (без учёта сегодняшней поставки). В поликлиниках остаётся 40 430 комплектов.

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Комментарии (5)

2356897676
Недавно писали, что больницы опустели, ковид отступил. Кому верить?
265027971
ещё вчера было так.

Число ковидных больных, обратившихся за медпомощью за неделю в Петербурге, упало на 57%

забухал редактор опять?
Dmitry-spb
Каких еще праздников эхо??
Праздники 3 недели как закончились, или это про другое?
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