Число ковидных больных, обратившихся к врачам в Петербурге, за неделю выросло на 36,83%. Причины — «эхо» праздников и погода

Адреса прививочных пунктов и телефоны колл-центров можно посмотреть здесь . Новая партия вакцины ( 37,8 тысячи доз ) сейчас находится на фармбазе Петербурга и скоро будет развезена по пунктам вакцинации.

С 1 февраля записаться на вакцинацию от COVID-19 петербуржцы смогут дистанционно — через интернет-порталы и телефонные службы.

По данным на 31 января, в Санкт-Петербурге 5029 свободных коек — это 40,1 % от общего коечного фонда под коронавирус и пневмонию. В общей сложности развернуто 12 538 коек для приема ковидных больных, сообщается в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

За минувшие сутки за медпомощью обратились 992 пациента с коронавирусом, это на 36,83% больше, чем неделю назад, 24 января. Госпитализированы за сутки 546 человек против 489 неделю назад (+11,56%) Число выздоровевших снизилось на 36,42% — с 2260 человек в прошлое воскресенье до 1437 сегодня. Вчера, напомним, в Петербурге отмечался рост новых случаев заражения. Сегодня показатель снизился.

«Индикаторы эпидемиологического процесса за прошедшие сутки показали разнонаправленное движение. При сохраняющемся тренде на снижение количества активно больных, сегодня зафиксирован рост госпитализаций и количества зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19, подтвержденных лабораторным методом, — отмечается в информационной справке. — Зарегистрированный рост отдельных показателей распространения инфекции рассматривается как эпизодический».