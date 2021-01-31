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Статистика по заболевшим ковидом в Петербурге пришла в норму. Город вернулся на второе место по России

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 2160 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает 31 января оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, вчера сообщалось о 2 512 новых случаях, а до этого несколько дней число не превышало 2290.

В России за сутки выявлено 18 359 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 10,9 % не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело 20 040 человек.

Среди городов лидирует Москва (2284 случая за сутки), Петербург на втором месте, на третьем — Московская область (1082).

По данным городской администрации, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 093 человека. Обработано 2963 вызова в Единую региональную информационно-справочную службу по «ковидным» вопросам (номер 122).

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Комментарии (1)

RomeoMario
1. Положительный тест - не одно и то же, что заболевший
2. Заражённый, носитель и больной разные вещи. Например, заражённый вполне может не заболеть, и даже не стать носителем, потому что иммунитету нужно некоторое время на формирование ответа.
3. С учётом количества методик (?!) подсчёта, статистике веры нет. Простым наблюдением за динамикой подтверждается управляемость этой самой статистики.
4. В оперштабах, насколько я понимаю, сидят не медики, тем более не профильные, а люди, имеющие отношение к массмедиа, связям с общественностью, административные единицы и прочие.
Можно перечислить ещё ряд моментов, который делает отношение к изменениям статистики весьма спокойным. На этой волне рост цифр, презентуемых общественности, выглядит оправданием продлению масочного режима аж до конца мая. К чему это приведет по здоровью, если это реально исполнять, посмотрим осенью и следующей весной.
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