Статистика по заболевшим ковидом в Петербурге пришла в норму. Город вернулся на второе место по России

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 2160 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает 31 января оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, вчера сообщалось о 2 512 новых случаях, а до этого несколько дней число не превышало 2290.
В России за сутки выявлено 18 359 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них
Среди городов лидирует Москва (2284 случая за сутки), Петербург на втором месте, на третьем — Московская область (1082).
По данным городской администрации, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 093 человека. Обработано 2963 вызова в Единую региональную информационно-справочную службу по «ковидным» вопросам (номер 122).