Статистика по заболевшим ковидом в Петербурге пришла в норму. Город вернулся на второе место по России

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 2160 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает 31 января оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, вчера сообщалось о 2 512 новых случаях, а до этого несколько дней число не превышало 2290.



В России за сутки выявлено 18 359 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 10,9 % не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело 20 040 человек.

Среди городов лидирует Москва (2284 случая за сутки), Петербург на втором месте, на третьем — Московская область (1082).