В Петербург за день поступили 37,8 тысячи доз «Спутника V». К середине февраля прививочных пунктов будет 120

В Петербург в воскресенье, 31 января, поступили 37,8 тысячи доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом 31 января сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

«За последнюю неделю объёмы вакцинации горожан от коронавируса выросли вдвое. Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании», — говорит Эргашев. В поликлиниках сейчас есть 40 430 доз. Первую прививку уже сделали около 65 тысяч горожан, обе — 12,2 тысячи человек.

В Петербурге работают 99 пунктов вакцинации: 88 на базе поликлиник и 11 в частных медицинских организациях. В ближайшие две недели откроется еще 21 пункт, и всего их станет 120 пунктов.