В Петербург за день поступили 37,8 тысячи доз «Спутника V». К середине февраля прививочных пунктов будет 120

В Петербург в воскресенье, 31 января, поступили 37,8 тысячи доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом 31 января сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.
«За последнюю неделю объёмы вакцинации горожан от коронавируса выросли вдвое. Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании», — говорит Эргашев. В поликлиниках сейчас есть 40 430 доз. Первую прививку уже сделали около 65 тысяч горожан, обе — 12,2 тысячи человек.
В Петербурге работают 99 пунктов вакцинации: 88 на базе поликлиник и 11 в частных медицинских организациях. В ближайшие две недели откроется еще 21 пункт, и всего их станет 120 пунктов.
«Город заключает соглашения с частными медицинскими организациями, которые предлагают открыть пункт вакцинации от коронавируса на базе своих мощностей. При этом они вправе предложить пациенту те или иные дополнительные услуги. Если пациент не будет приобретать дополнительные услуги, то частная организация проведет ему весь комплекс вакцинации бесплатно», — отметил Олег Эргашев.
30 января губернатор города Александр Беглов рассказал, что город в общей сложности получил более 105 тысяч доз вакцины.
О том, как изменилась статистика заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки, читайте на «Фонтанке».