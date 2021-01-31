Промышленный выпуск «Спутника-V» резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» планирует начать весной

Группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», собирается производить на своем заводе «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге вакцину «Спутник-V» от коронавируса, разработанную НИЦ ЭМ имени Гамалеи. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.



Пока выпускаются валидационные серии вакцины. Это необходимо для проверки готовности производства к промышленному выпуску. Сам промышленный выпуск компания надеется запустить в марте-апреле. В начале лета ежемесячный объём производства хотят довести до 20 тысяч доз, в августе-сентябре — до 500 тысяч. А к октябрю-ноябрю, если будет нужда, предприятие готово выдавать по 1,3–1,5 млн доз «Спутника-V» в месяц.