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Промышленный выпуск «Спутника-V» резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» планирует начать весной

Группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», собирается производить на своем заводе «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге вакцину «Спутник-V» от коронавируса, разработанную НИЦ ЭМ имени Гамалеи. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Пока выпускаются валидационные серии вакцины. Это необходимо для проверки готовности производства к промышленному выпуску. Сам промышленный выпуск компания надеется запустить в марте-апреле. В начале лета ежемесячный объём производства хотят довести до 20 тысяч доз, в августе-сентябре — до 500 тысяч. А к октябрю-ноябрю, если будет нужда, предприятие готово выдавать по 1,3–1,5 млн доз «Спутника-V» в месяц.

В Петербурге от COVID-19 привились около 61,9 тысячи человек, из них больше 11 тысяч полностью закончили цикл вакцинации. В прививочной кампании участвуют 99 пунктов на базе медицинских организаций. 30 января губернатор города Александр Беглов рассказал, что город в общей сложности получил более 105 тысяч доз вакцины.

О том, как изменилась статистика заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки, читайте на «Фонтанке».

Строительство завода «Фармасинтез-Норд» было начато в 2011 году в Санкт-Петербурге на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» специально для разработки и производства современных и эффективных противоопухолевых препаратов и препаратов из перечня «12 высокозатратных нозологий». Первая очередь завода запущена в 2017 году. На сегодняшний день «Фармасинтез-Норд» реализует инвестиционный проект по строительству второй очереди производства. Запуск запланирован на 2021 год.

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Комментарии (1)

Alex000
Надеюсь, не за бюджетный счёт?
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