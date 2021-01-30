Создатель «Спутника V» получил заказ от Минздрава на создание новой вакцины

Научно-исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи планирует начать работу над новой вакциной от коронавируса.
Как сообщает 30 января РБК, Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. Новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).
Кроме того, на 2021–2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как «ворота» для проникновения в клетки. Ожидается, что препарат можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.
Сейчас россияне могут привиться от ковида вакциной «Спутник V», также разработанной Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
28 января Смольный отчитался о 7 тысячах вакцинированных за сутки. При этом поставки препарата в город идут не столь высокими темпами, как планировалось. 21 января в Смольном говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января, хотя до этого губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.