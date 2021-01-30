СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

В мошенничестве в особо крупном размере обвинили спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иноагентом, Александра Хоменко.
Как сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, в деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления.
По данным Следственного комитета, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми Хоменко управлял, в 2017–2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. По мнению следователей, Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Считается, что благодаря этому группа похитила из бюджета более 30 миллионов рублей.
«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — подчеркнул представитель СК.