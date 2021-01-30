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СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

В мошенничестве в особо крупном размере обвинили спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иноагентом, Александра Хоменко.

Как сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, в деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления.

По данным Следственного комитета, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми Хоменко управлял, в 2017–2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. По мнению следователей, Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Считается, что благодаря этому группа похитила из бюджета более 30 миллионов рублей.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — подчеркнул представитель СК.


Иностранное пожертвование от испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса стало основанием для включения в список иностранных агентов ФБК Алексея Навального. Сам фонд настаивал, что получает только российское финансирование, однако суд признал законным внесение в реестр.

На прошлой неделе в городах России прошли несанкционированные акции протеста. Перед этом суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике. Глава государства также подчеркнул, что граждане имеют право выражать свое мнение, но должны оставаться в рамках закона.

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