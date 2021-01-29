За неделю темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге выросли вдвое. Всего в городе дважды укололись почти 10 тысяч человек

За 28 января в Петербурге укол в рамках вакцинации от COVID-19 получили 7 700 петербуржцев. Неделю назад вакцинировали 3,5 тысяч человек в сутки.



Как заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комздрава Дмитрий Лисовец 29 января, на данный момент в городе 89 пунктов вакцинации в государственных учреждениях и пять — в частных. По словам чиновника, полностью двухэтапную вакцинацию прошли 9,7 тысяч горожан, первичный укол «Спутник V» получили более 56 тысяч, по данным на 28 января. Ни одного серьезного побочного эффекта в Петербурге не зафиксировано, добавил Лисовец.