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За неделю темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге выросли вдвое. Всего в городе дважды укололись почти 10 тысяч человек

За 28 января в Петербурге укол в рамках вакцинации от COVID-19 получили 7 700 петербуржцев. Неделю назад вакцинировали 3,5 тысяч человек в сутки.

Как заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комздрава Дмитрий Лисовец 29 января, на данный момент в городе 89 пунктов вакцинации в государственных учреждениях и пять — в частных. По словам чиновника, полностью двухэтапную вакцинацию прошли 9,7 тысяч горожан, первичный укол «Спутник V» получили более 56 тысяч, по данным на 28 января. Ни одного серьезного побочного эффекта в Петербурге не зафиксировано, добавил Лисовец.

Накануне Смольный отчитался о 7 тысячах вакцинированных за сутки. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. И он не увеличивается, хотя в Смольном ранее говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января. А еще раньше губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.

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Комментарии (3)

AnnaLX
Вот жаль только о толкучке и полном отсутствии эпидрежима на прививочных пунктах Фонтанка не пишет.
FontankaReader
Ну что же, такими темпами с учетом переболевших за год будет создана иммунная прослойка. Хотелось бы, конечно, побыстрее, раза в два.
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