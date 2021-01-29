Псаки: США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией

США надеются на продолжение дискуссии с Россией по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.



С её слов, в ходе разговора на этой неделе президент Джо Байден «без колебаний» говорил об этом с Владимиром Путиным.

«(Байден) передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях», — сказала Псаки.

Лидеры России и США пообщались по телефону во вторник. Стороны обсуждали сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.