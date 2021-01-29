Псаки: США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией

США надеются на продолжение дискуссии с Россией по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.
С её слов, в ходе разговора на этой неделе президент Джо Байден «без колебаний» говорил об этом с Владимиром Путиным.
«(Байден) передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях», — сказала Псаки.
Лидеры России и США пообщались по телефону во вторник. Стороны обсуждали сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
По данным ГУ МВД по Москве, в незаконной акции 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуется несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по статье 318 УК РФ. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.
В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».