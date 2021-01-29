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Псаки: США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией

США надеются на продолжение дискуссии с Россией по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

С её слов, в ходе разговора на этой неделе президент Джо Байден «без колебаний» говорил об этом с Владимиром Путиным.

«(Байден) передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с русскими на многих уровнях», — сказала Псаки.

Лидеры России и США пообщались по телефону во вторник. Стороны обсуждали сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

По данным ГУ МВД по Москве, в незаконной акции 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуется несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по статье 318 УК РФ. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (16)

Djnyana
Не вижу темы для дискуссии, Навальный, по факту(!)) - Президент Прекрасной России Будущего, Президента России Настоящей - нет, по факту(!)) и, что тут обсуждать?! ) Ну, это настолько Очевидно! ) Обсуждать можно лишь одно: у меня нет сил это произнести.., но - надо.. Где? Где тот адекватный Человек, который Способен и имеет Желание, общаться с Миром? Приносить пользу.. - Своему Государству, т.е. - людям(!) не обсирая всё вокруг, где (?), где этот человек? - В Тюрьме! )))
265040341
..... попутно с дискуссией по поводу голосования кладбищами в США, расстрелом протестующих, лишением голоса Трампа и его сторонников и инаугурацией Байдена на штыках Нацгвардии ?))).
Igor_VS
Я поигрываю в покер и преф. Блефовать умею. Но пу умеет сильнее.
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