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Трубопровод у «Международной», где кипяток залил проезжую часть, обещают залатать к середине пятницы

Повреждённый трубопровод на Белы Куна обещают отремонтировать к 13:00 в пятницу. Такой прогноз 28 января дали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По данным «Фонтанки», в зону дефекта попали 50 домов.

«В 17:10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна, дом 6, корпус 1. Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили все необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода», — прокомментировали ситуацию в теплоснабжающей компании.

автор видео читатель «Фонтанки» Геннадий

Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что у станции метро «Международная» над дорогой висит пар, сквозь который едут автомобилисты. В теплоснабжающей организации напомнили, что так рисковать нельзя.

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