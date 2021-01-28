Повреждённый трубопровод на Белы Куна обещают отремонтировать к 13:00 в пятницу. Такой прогноз 28 января дали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По данным «Фонтанки», в зону дефекта попали 50 домов.
«В 17:10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна, дом 6, корпус 1. Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили все необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода», — прокомментировали ситуацию в теплоснабжающей компании.
автор видео читатель «Фонтанки» Геннадий
Ранее читатели «Фонтанки» сообщили, что у станции метро «Международная» над дорогой висит пар, сквозь который едут автомобилисты. В теплоснабжающей организации напомнили, что так рисковать нельзя.