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У метро «Международная» водители едут в тумане — из-под асфальта забил кипяток

Водители на свой страх и риск преодолевают перекрёсток улиц Белы Куна и Бухарестской — дорога погрузилась в дымку после прорыва теплосети вечером 28 января. Об этом сообщают пользователи соцсетей и читатели «Фонтанки».

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

На кадрах видно, как плотный пар от горячей воды снизил видимость до минимума. По словам читателя Дмитрия, к месту ехали машины скорой помощи.

автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий

«Фонтанка» запросила комментарий у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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Комментарии (3)

Brightness
Скорых нет.
260581461
Ну это обещаный рывок или прорыв. Так что нормалёк.
hal9000
Понастроили всякой фихни...нагрузка увеличивается на сети..а всем пофиг...эт кстати к вопросу о строительстве уплотниловки и прочих новоделах в обжитых районах..там все надо демонтировать и переделвать а не просто тупо высотку впихнул деньги поделил и уехал заграницу жить ..)
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