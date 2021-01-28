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Навальный в суде назвал происходящее с ним «демонстративным беззаконием». «Я уже подумал, что это программа "Розыгрыш"»

Оппозиционер Алексей Навальный во время апелляции на решение Химкинского городского суда 28 января потребовал своего освобождения.

«Вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? <...> Никто не понимает мой статус. <...> Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задерживать на месяц?» — обратился Навальный к судье.

По его словам, его задержали в аэропорту 17 января с формулировкой «мера пресечения отсутствует».

«Я нахожусь в камере в отделении полиции. Мне говорят: «Сейчас тебя поведут на встречу к адвокатам». Меня заводят в комнату, где публика, флаг России, камеры. И мне говорят: «Сейчас тебя будут здесь судить». Что? Я уже подумал, что это программа "Розыгрыш"», — заявил политик.

Он подчеркнул, что вменяемые ему статьи не имеют к нему отношения. Всё произошедшее оппозиционер описал как «демонстративное беззаконие».

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. В ведомстве пообещали предпринять «все действия» для задержания Навального. После возращения в РФ суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (4)

Oleg_I
К слову, пишут, что у той женщины, которую омоновец пнул, сыновей собираются в армию забрать, а дочь в детдом. Опека с военкоматом уже возбудились.
Юра Алекс
Свободу НАВАЛЬНОМУ!!!
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Позор продажным судьям
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