Навальный в суде назвал происходящее с ним «демонстративным беззаконием». «Я уже подумал, что это программа "Розыгрыш"»

Оппозиционер Алексей Навальный во время апелляции на решение Химкинского городского суда 28 января потребовал своего освобождения.



«Вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? <...> Никто не понимает мой статус. <...> Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задерживать на месяц?» — обратился Навальный к судье.



По его словам, его задержали в аэропорту 17 января с формулировкой «мера пресечения отсутствует».



«Я нахожусь в камере в отделении полиции. Мне говорят: «Сейчас тебя поведут на встречу к адвокатам». Меня заводят в комнату, где публика, флаг России, камеры. И мне говорят: «Сейчас тебя будут здесь судить». Что? Я уже подумал, что это программа "Розыгрыш"», — заявил политик.

