«Системно тиражируют провокационный контент». МИД РФ вручил ноту посольству США, в связи с распространением фейков американскими соцсетями

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве. Его представителю, вызванному в МИД 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги», — говорится в заявлении МИД.

Представителю посольства США вручена нота в связи с распространением фейков о протестах в России 23 января. Об этом 27 января заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ выразило протест посольству США в Москве, предостережение которого о предстоящих протестах было расценено как призыв к участию. В МИД полагают, что действия Америки во время несогласованных протестов могут быть «прямым вмешательством» в дела РФ.

«Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации», — сделали вывод в МИДе, напомнив о цензурировании некоторых постов Facebook, что по мнению дипломатов, ни много ни мало, является ударом «по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».

Несанкционированные митинги прошли в десятках городов России 23 января. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение Президент РФ. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел видеоподборки. Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике. Глава государства также подчеркнул, что граждане имеют право выражать своё мнение, но должны оставаться в рамках закона.