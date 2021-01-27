В Москве арестовали подозреваемого в нападении на бойца ОМОН во время протеста

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Тимуру Салихову, подозреваемому в нападении на представителя власти.
Как сообщает 27 января объединённая служба судов Москвы, под стражей ему предстоит провести почти два месяца — арест продлится до 24 марта.
Часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) Салихову вменяют за то, что, по версии следствия, он атаковал бойца спецназа ОМОН на Страстном бульваре в центре Москвы в ходе несанкционированной акции 23 января, несколько раз ударив в голову и туловище.
Ранее Салихов признал свою вину.
Первым арестованным после протестов в Москве стал Евгений Есенов, который был задержан за наезд на полицейского в центре Москвы во время субботней акции. Он вёз участниц группы Pussy Riot — Марию Алёхину и Людмилу Штейн.
23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. Уголовные дела после протестов возбудили МВД и СК.