В Москве арестовали подозреваемого в нападении на бойца ОМОН во время протеста

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Тимуру Салихову, подозреваемому в нападении на представителя власти.

Как сообщает 27 января объединённая служба судов Москвы, под стражей ему предстоит провести почти два месяца — арест продлится до 24 марта.

Часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) Салихову вменяют за то, что, по версии следствия, он атаковал бойца спецназа ОМОН на Страстном бульваре в центре Москвы в ходе несанкционированной акции 23 января, несколько раз ударив в голову и туловище.