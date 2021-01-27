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Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать в Европе: Disney купил права

Немецкое отделение киностудии Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова» для показа на канале Fox German, сообщается в Facebook компании 1–2–3 Production.

Кроме того, сериал продал права на показ платформе SVOD Cirkus, вещающей на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию.

Сериал «Перевал Дятлова» производства компании 1–2–3 Production повествует о драматических событиях зимы 1959 года: группа туристов отправилась в лыжный поход по горам Северного Урала. Российские кинокритики назвали «Перевал Дятлова» сериалом 2020 года.

Гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.

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Комментарии (4)

dragvs
Не хило так эту трагедию в России решили эксплуатировать.
asly
Интересно, а у них 8ю серию покажут настоящую, как создатели сериала задумывали, или то, что у нас показали?
260741301
Сколько можно про это снимать! Выпили ребята и им пригрезилось что-то.
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