Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать в Европе: Disney купил права

Немецкое отделение киностудии Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова» для показа на канале Fox German, сообщается в Facebook компании 1–2–3 Production.

Кроме того, сериал продал права на показ платформе SVOD Cirkus, вещающей на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию.

Сериал «Перевал Дятлова» производства компании 1–2–3 Production повествует о драматических событиях зимы 1959 года: группа туристов отправилась в лыжный поход по горам Северного Урала. Российские кинокритики назвали «Перевал Дятлова» сериалом 2020 года.