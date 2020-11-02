Уволен прокурор, раскрывший настоящую причину гибели группы Дятлова

Заместитель начальника Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков, который повторно расследовал гибель группы Дятлова на Урале и раскрыл причину смерти туристов, лишился работы. Как сообщает 2 ноября Е1.RU, проблемы у него начались после того, как он заявил о завершении проверки по факту гибели туристов. По его словам, эксперимент следствия подтвердил, что причиной трагедии на перевале Дятлова в 1959 году стала лавина. После её схода из-за снега и плохой видимости группа не смогла найти свою палатку и замерзла.

«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50, — объяснил Курьяков. — И так как температура была около 40–45 градусов ниже нуля, они замерзли, несмотря на то что спустились дальше и разожгли костер. Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было». И хотя Фонд памяти группы Дятлова с такими выводами не согласился, подобные версии и ранее выдвигались исследователями. Однако заявление прокурора не было согласовано с Генеральной прокуратурой, за что он получил предупреждение и вскоре лишился должности. В пресс-службе окружного управления Генеральной прокуратуры подтвердили информацию об увольнении Курьякова. Как писала «Фонтанка», гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.