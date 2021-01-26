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«Человек исполнял обязанности». Вячеслав Володин вступился за полицейского, ударившего Маргариту Юдину

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, полицейскому, ударившему Марину Юдину берцем на субботней акции в Петербурге, мешали исполнять служебные обязанности, а судить о его виновности только на основании видео нельзя. Володин высказал свою точку зрения на резонансный инцидент в эфире радио «Комсомольская правда» 26 января.

«Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать [о превышении полномочий]. Для того, чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности. Дальше надо изучить это с точки зрения, какие нанесены травмы», — сказал Володин.

Председатель Госдумы считает, что извинения полицейского и реакция женщины «говорят о многом».

«Если в той ситуации, которая была, человек исполнял обязанности, а ему помешали исполнить эти обязанности, знаете, давайте, если кто-то хочет эту тему дополнительно изучить, тогда надо проводить экспертизы и многое другое. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, и тем более вреда здоровью не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, все-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно», — считает Володин.

Ранее за полицейского вступились: телеведущий Владимир Соловьёв, доверенное лицо Владимира Путина на выборах, доктор Александр Мясников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы 23 января во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. МВД извинялось дважды, при этом второй раз извинения с хризантемами принёс второй «герой» ролика.

Вечером 24 января пострадавшую выписали из больницы. Снимавшим это телевизионщикам Юдина сказала, что не держит зла на обидчика. Позже в интервью 47news она уточнила, что была растеряна, когда принимала извинения.

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Комментарии (75)

Boris_93*1
Если правоохранитель при исполнении служебных обязанностей " был на взводе " (с) непонятно как оный прошёл аттестацию и ведомственного психолога . Женщина НЕ представляла опасности и НЕ бросалась препятствовать "исполнению " , какая-то дефектная деМонстрация власти населению , а "защитники" этого непотребства в первую очередь думают о себе , тк. соблюдение законных прав граждан неминуемо приведёт к фиаско для их " статус кво " со всеми вытекающими
261860901
Это что за бред! Чем дальше тем страшнее
Opioman
Как говорится полиция это карательный орган
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