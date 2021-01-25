«Это объект, препятствующий выполнению его задачи». Доктор Мясников оправдал полицейского, пнувшего женщину в живот

Доверенное лицо Путина на выборах, бывший представитель оперштаба по коронавирусу, доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент во время митинга в Петербурге, когда полицейский ударил ногой женщину в живот.



«Парень при исполнении, идёт "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "за что?!". Это не Женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач — потенциальный противник», — написал доктор Мясников в своем Telegram-канале 25 января (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

