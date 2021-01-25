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«Это объект, препятствующий выполнению его задачи». Доктор Мясников оправдал полицейского, пнувшего женщину в живот

Доверенное лицо Путина на выборах, бывший представитель оперштаба по коронавирусу, доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент во время митинга в Петербурге, когда полицейский ударил ногой женщину в живот.

«Парень при исполнении, идёт "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "за что?!". Это не Женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач — потенциальный противник», — написал доктор Мясников в своем Telegram-канале 25 января (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

Он добавил, что «на поле боя не бывает посторонних». «Если этого сдадим, вы уверенны, что другие в критический момент не подумают — да оно мне надо?!», — подытожил Мясников (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

Отметим, с осуждением полицейского выступил даже депутат Госдумы Александр Хинштейн, потребовавший возбудить уголовное дело.

54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину 23 января грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт. Инцидент попал на видео. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в реанимацию.

МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка. Затем в больницу с букетом хризантем прибыл полицейский, ударивший женщину. Он назвал произошедшее личной трагедией.

Вечером 24 января пострадавшую выписали из больницы. Снимавшим это телевизионщикам Юдина сказала, что не держит зла на обидчика. Позже в интервью 47news она уточнила, что была растеряна, когда принимала извинения. «Надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — заявила Юдина.

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Комментарии (64)

Вячеслав Рогожин
Тот, кто оправдывает поганых фашистов - сам такая же истинная мpaзь.
denga
доктор видимо клятву давал Навуходоносору или Калигуле,может быть Борджиа но никак ни Гиппократу. Кстати последний тоже любил лечить за деньги. А вы смотрите телевидение,за ваши деньги любые капризы. Я не смотрю его уже около 5-7 лет.
260657101
Уберите этого доктора Менгеле, он еще не ответил за вранье про коронавирус в начале эпидемии.
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