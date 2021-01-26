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«Профессионально, мужественно, умело». В Госдуме единоросс поблагодарил силовиков за действия на акциях, ему аплодировали

Депутаты Государственной думы обсудили субботние акции в поддержку Навального на пленарном заседании 26 января. Помимо участия несовершеннолетних в митингах, парламентарии затронули тему действий силовиков.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на заседании, комментируя прошедшие протесты, заявил, что действия полиции и росгвардейцев были «умелыми и разумными».

«За редким исключением эти люди — очень достойные граждане нашей страны, — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — заключил он. Спич встретили аплодисментами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также назвал силовиков эффективными и отметил, что по протестующим в США в таких случаях бьют из водомётов и стреляют резиновыми пулями.

23 января по всей России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики разгоняли людей при помощи дубинок, широкий резонанс получил петербургский случай. Полицейский ударил Маргариту Юдину берцем в живот, отчего женщина отлетела на асфальт и ударилась головой. «Фонтанка» пообщалась с пострадавшей и узнала её историю.

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Комментарии (47)

264000351
На фоне Уганды так они вообще красавцы. Но надо ли нам сравнивать себя с Угандой?
RemyMartin
.... припомнит ваши имена
Papsik
Skoty
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