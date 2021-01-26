У заказчика ЗСД и Широтной магистрали в Петербурге сменился гендиректор

Константин Попов покидает должность гендиректора АО «ЗСД». Его кресло занимает недавно пришедший в Смольный Дмитрий Карлик.

По информации «Фонтанки», 26 января Карлик был представлен коллективу как новый руководитель. В аппарате вице-губернатора Максима Соколова подтвердили его переход на должность директора АО «ЗСД».

Константин Попов был назначен в конце 2017 года, он сменил многолетнего гендиректора организации Илью Лукьянова. До этого Попов также работал в руководстве АО «ЗСД» и ГК «Автодор».



Дмитрий Карлик стал заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры в мае 2020 года. Предполагалось, что он будет отвечать за вопросы метростроения. Он родился в 1974 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент». В 90-х работал в финансово-экономическом секторе, с 2000 по 2013 год — в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». С 2013 по 2019 год являлся первым заместителем генерального директора в ФКУ «Ространсмодернизация». Напомним, именно из этого учреждения в Смольный перешел и председатель КРТИ Андрей Левакин. О том, как в прошлом году менялся управленческий состав дорожного блока города, читайте в материале «Фонтанки».

ОАО «ЗСД» (с 2015 года АО) было создано в 1997-м для строительства Западного скоростного диаметра, на 100% принадлежит городу. Общество представляет город в концессионном соглашении, выступает заказчиком проектирования и строительства. После запуска трассы в полноценном режиме в декабре 2016 года АО «ЗСД» также подписывал допсоглашения о строительстве новых развязок — Шуваловской и на Новом шоссе (вторая уже построена).

