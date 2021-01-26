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Число тяжелых случаев COVID-19 выросло во всем мире из-за мутации вируса

Новые штаммы COVID-19 привели к росту тяжелых случаев по всему миру.

«С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. <...> И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни», — цитирует 26 января заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис РИА «Новости».

По ее словам, важным изменением в вирусе стала возможность его более быстрой передачи. В организации подчеркивают, что даже «британский» штамм не приводит сам по себе к более тяжелому течению заболевания. При этом в ВОЗ констатируют, что в мире возросло число пациентов с коронавирусом, которым нужно лечение.

На земле циркулируют сразу несколько штаммов коронавируса, например вьетнамский, британский, южноафриканский, а ученые даже допускают существование российской вариации. В мире COVID-19 заболели уже 99,7 миллиона человек.

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