Число тяжелых случаев COVID-19 выросло во всем мире из-за мутации вируса

Новые штаммы COVID-19 привели к росту тяжелых случаев по всему миру.



«С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. <...> И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни», — цитирует 26 января заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис РИА «Новости».

По ее словам, важным изменением в вирусе стала возможность его более быстрой передачи. В организации подчеркивают, что даже «британский» штамм не приводит сам по себе к более тяжелому течению заболевания. При этом в ВОЗ констатируют, что в мире возросло число пациентов с коронавирусом, которым нужно лечение.