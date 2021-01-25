Финский лыжник отказался подавать заявление на атаковавшего его после финиша Большунова

Финский лыжник Йони Мяки решил не обращаться в полицию из-за инцидента с участием россиянина Александра Большунова. Об этом пишет Ilta Sanomat в понедельник, 25 января, со ссылкой на пресс-релиз национальной федерации Финляндии.



При этом ранее за него это сделали двое других неназванных граждан Финляндии через электронную систему подачи заявления.

«В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу», — приводит слова представителя полиции MTV Uutiset.