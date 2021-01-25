Извинения петербургского полицейского перед немолодой женщиной, которая получила ногой в живот на протестной акции, не оставили равнодушным Васю Обломова. Музыкант вдохновился на песню.



Видео исполнения композиции «Запотело моё забрало» Обломов опубликовал в своём YouTube-канале 25 января. Под гитару он в авторском стиле извиняется от лица сотрудника, для которого «ситуация шоковая»: как и все, он нормально служил, но под камеру вдруг ненароком сапогом тебя приложил.

«Мы работаем, чтоб они сели