Извинения петербургского полицейского перед немолодой женщиной, которая получила ногой в живот на протестной акции, не оставили равнодушным Васю Обломова. Музыкант вдохновился на песню.
Видео исполнения композиции «Запотело моё забрало» Обломов опубликовал в своём YouTube-канале 25 января. Под гитару он в авторском стиле извиняется от лица сотрудника, для которого «ситуация шоковая»: как и все, он нормально служил, но под камеру вдруг ненароком сапогом тебя приложил.
«Мы работаем, чтоб они сели
И для каждого был автозак.
Я клянусь тебе, тётка протестная,
Я убил бы, если б хотел.
Хризантемы принёс, вот, прелестные.
Не хотел я — просто вспотел», — поёт Обломов.
Лирический герой признаёт, что «лоханулся без оговорок»:
«Потерплю, это мне по плечу.
Я на пенсию выйду в сорок,
Ну и премию получу».
За час песню послушали более 44 тысяч раз, число лайков подбирается к 10 тысячам.
Вася Обломов — Запотело Мое Забрало
23 января во время несогласованного митинга в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального ногой в живот получила 54-летняя Маргарита Юдина. Удар сотрудника патрульно-постовой службы, который ногой отбрасывает женщину, попал на видео.
МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка, потом сам полицейский. Он назвал произошедшее личной трагедией и сослался, в частности, на применение к нему слезоточивого газа и запотевшее забрало. На видео его забрало поднято. Маргарита Юдина заявила, что не держит зла. Накануне её перевели из НИИ им. Джанелидзе в другую больницу.