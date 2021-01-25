Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив



Нельзя просто так взять и перестать регулировать цены на продукты, если единожды начал, дает понять правительство России. Недаром в законе, разрешающем кабмину «замораживать» цены, не был установлен порог их прироста, с которого можно начинать вмешиваться. На минувшей неделе Минсельхоз пригрозил стоп-сигналом макаронам и зерну, за семь дней подорожавшим на 8 % . Также ведомство обратило внимание на картофель и куриные яйца. Инициативные производители выступили со встречным предложением — выпустить на прилавки картофель меньшего калибра, сопроводив его модным словом «экономкласс». Фермеры заслужили пятерку за маркетинговую находку, но торговые сети оставили бы их после уроков.



Под горячее слово президента Владимира Путина первыми попали сахар и подсолнечное масло. Сахар подорожал аж на 71 % , а правительство возмутительно пропустило это мимо себя. Профильные министерства бросились заключать соглашения о стабилизации цен с ретейлерами и производителями, а также вводить квоты на на экспорт.

Так, мы видим, что масло подсолнечное и сахар перестали расти в цене, но так и остались практически на максимуме. Похоже, идея именно зафиксировать (а не снижать) стоимость этих продуктов пришлась по душе и торговцам, и дистрибьюторам. При этом эксперты говорят о том, что на мировом рынке сахара, к примеру, сейчас есть все предпосылки для снижения цен.

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, мировые цены на сахар с апреля 2020 года выросли на 77 % , что соотносится с ценами внутри страны. Среди других факторов, толкнувших сахар вверх, эксперты называли привередливость сахарной свеклы и перепроизводство в 2019 году. Достигнув пика на рубеже 2020 и 2021 годов, мировые цены взяли курс на снижение. По мнению экспертов рынка, в таких условиях «сахарные» цены в России начали бы снижаться без всякого регулирования. Источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией на рынке, отмечает, что вмешательство нанесло серьезный ущерб системе товародвижения в отрасли.



Соглашения с производителями и ретейлерами, заключенные в декабре прошлого года, действуют, отпускные цены на сахар послушно снизили до 36 рублей за кг, а розничные — до 46 рублей за кг, но за счет чего это удалось сделать — дистрибьюторы начали массово идти на хитрость, указывать оптовые цены без учета доставки. В результате мелкие и средние торговые сети столкнулись с трудностями, их затраты на транспортировку товара сводят почти на нет эффект снижения отпускных цен. Но это изнаночная сторона процесса, покупатель в конечном итоге получил сахар по обещанным ценам, а Росстат на этой неделе зафиксировал снижение его стоимости на 0,5 % по сравнению с предыдущей. Стало ли это эффектом регуляторных мер или следствием общей конъюнктуры рынка — смотря с какой стороны оценивать.

Однако стоило чиновникам порадоваться стабилизации цен на сахар и масло, как резко вверх пошли цены на другие продукты. Ничего удивительного в том, что дорожают сезонные овощи и фрукты, нет — в России пока так и не научились выращивать тепличные огурцы и помидоры в таком количестве, чтобы ими можно было зимой прокормить всю страну. Овощи приходится импортировать, а при падающем курсе рубля их подорожание не нуждается в объяснении. Куда сложнее понять рост цен на яйца и макароны. Казалось бы, это именно те немногие товары, внутреннее производство которых почти полностью обеспечивает спрос внутри страны. Но, видимо, макроэкономические причины заставляют дорожать и эти товары, разгоняя инфляцию. В некоторых случаях государство само подливает масла в огонь.



За первые две недели января в Петербурге куриные яйца подорожали с 76 до 78 рублей за десяток, мука — с 47 до 49 рублей за кг, картофель — с 71 до 73 рублей за кг, морковь — с 32 до 35 рублей за кг.

Тревожные кривые рисуют на графике помидоры (с 159 до 177 рублей за кг за две недели, 11 % ) и огурцы (с 173 до 177 за кг, 2,3 % ), но так проявляется сезонность, успокаивают в Плодоовощном союзе России. По предварительным данным экспертов, российские производители не отмечают роста цен, даже фиксируют снижение. Еще один стратегический продукт — гречневая крупа — подешевела с 111 до 110 рублей за кг. Цены на нее регулировать пока вроде не собирались, но как бы чего не вышло. А вот поминаемые Минсельхозом макароны в Петербурге с конца 2020 года встали как вкопанные на отметке в 118 рублей за кг.



Картофельный союз захотел внести свой вклад в работу над стабилизацией цен и предложил ретейлерам выпустить на полки картофель «экономкласса» — мелкие клубни калибром от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Фермеры утверждают, что такая продукция обойдется конечному потребителю на 15–20 % дешевле. Корнеплоды тщательно отбирают на соответствие установленным ретейлерами стандартам, недостаточно эстетичным клубням на прилавок путь заказан.



Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленобласти и Петербурга Михаил Шконда оценил идею производителей и отметил, что она должна была бы прийти в голову маркетологам торговых сетей. Однако, по его мнению, покупателю нужна более ощутимая скидка, чтобы он приобрел мелкий картофель, который к тому же неудобно чистить.

«С одной стороны, я согласен, что производитель сильно снижать цену не может. 15 % — это, возможно, хорошая скидка для производителя, которую он может себе позволить. Но, зная покупателя, скидка 15 % на мелкий картофель — не предел его мечтаний. Это вариант решения проблемы, но я боюсь, что полностью это её не решит. По факту будет видно, может быть, я ошибаюсь», — считает фермер.

Он отмечает, что покупательная способность населения с начала пандемии сильно упала и по большей части еще не восстановилась. Продукты «экономкласса», будь то мелкий картофель или «кривой огурец», найдут своего покупателя, который закроет глаза на внешний вид продукта.



СМИ распространили информацию, что на прилавках по соседству с дешевым картофелем могут появиться и «кривые» огурцы. Якобы похожие предложения для торговых сетей разрабатывает Плодоовощной союз России. Его исполнительный директор Михаил Глушков пояснил «Фонтанке», что был не так понят. На самом деле он рассуждал о картофеле и сказал, что сейчас все союзы, включая плодоовощной, работают над мерами против необоснованного роста цен на сельхозпродукцию.

«Мы считаем, что нестандартный картофель — это хорошая идея. Она как раз даст покупателям возможность выбрать тот продукт, который им нужен, — считает Глушков. — Другое дело, что из этого раздули некий хайп: якобы это гнилой картофель или какой-то плохой. Мы так не считаем. Есть бейби-картофель, в некоторых сетях продаются колобки — это по сути тоже маленький картофель и он в несколько раз дороже».

По мнению эксперта, если сети согласятся, у них появится новая категория товаров, которая позволит расширить ассортимент. По вкусу и качеству такой картофель не отличается от обычного, просто, как правило, он направляется в несетевые магазины и на рынки. Минсельхоз уже поддержал инициативу, слово за Минпромторгом и ретейлерами. Они пока говорят, что такие предложения не получали и не вполне их понимают.



«Для меня эта новость вообще непонятна, — признался «Фонтанке» совладелец сети магазинов «Реалъ» Александр Мышинский. — Что им мешает сейчас поставлять этот картофель? У них его не покупают, потому что он плохой? Или потому что он дорогой?» Перспектива появления на прилавках условных «кривых» огурцов, которые не проигрывают в качестве более эстетичным собратьям, предпринимателя не обрадовала. По его мнению, действительно нуждающиеся потребители могут ходить в дискаунтеры, куда регулярно поставляются такие товары.

«Любое предложение подразумевает качество товара, цену, условия поставки. Это так же, как с сахаром, когда сказали — 36 рублей. Но не объяснили, что это — сахар в мешках в Краснодаре, предоплата, самовывоз. Любое заявление должно быть конкретным и внятным», — отмечает Мышинский.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»