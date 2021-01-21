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«Коммерсантъ»: Стоп-цена ждет макароны и зерно

Российское правительство задумалось над тем, чтобы установить предельную цену на макароны и зерно из-за ее роста. За неделю — на 8%.

Данные приводит «Коммерсантъ» 21 января, оглашены они были замглавы Минсельхоза Оксаной Лут

на совещании накануне. По ее словам, фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании его подорожания и оно уже наступило: на 3,5 процента и как итог — 15,52 тысячи рублей за тонну пшеницы. Подорожали и макароны. За прошлую неделю на 8%. Если рост продолжится, сообщила Лут, то правительство готово к жесткому регулированию цен по аналогии с сахаром и маслом.

Конкретные предельные цифры она не назвала. Пока регионам рекомендовано договариваться с производителями.

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Комментарии (3)

Antuan Rokanten
А ничего, что цены так нерегулируют. Из-за этого будут дорожать другие продукты, если на какие-то искусственно удерживать цену. Не так это должно происходить. Все-таки у нас какой-никакой, а рынок. И цены растут по рыночным законам.
Cashmare
где там эта мадамка, у которой макарошки всегда стоят одинаково?
dimas062
На рукомпромате много интересного об этой любительнице жёсткого регулирования.
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