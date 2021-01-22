В магазинах предложили продавать картошку «экономкласса»

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды меньшего калибра.

Как пишет 22 января «Коммерсантъ», таким образом участники рынка пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания. Картофель «экономкласса» — калибра от 35 до 55 мм — хотят упаковывать в сетки по 2,5, 3 и 5 кг и обещают, что цена для конечного потребителя снизится на 15–20%.

Сейчас ретейлеры предъявляют строгие требования по калибровке, и фермерам приходится сортировать корнеплоды. Если фасовать несортированный картофель, производители надеются экономить на этом этапе до 50%.