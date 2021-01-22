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В магазинах предложили продавать картошку «экономкласса»

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды меньшего калибра.

Как пишет 22 января «Коммерсантъ», таким образом участники рынка пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания. Картофель «экономкласса» — калибра от 35 до 55 мм — хотят упаковывать в сетки по 2,5, 3 и 5 кг и обещают, что цена для конечного потребителя снизится на 15–20%.

Сейчас ретейлеры предъявляют строгие требования по калибровке, и фермерам приходится сортировать корнеплоды. Если фасовать несортированный картофель, производители надеются экономить на этом этапе до 50%.

При этом в минувшем году средние цены на продукт выросли на 40%, в том числе по причине снижения урожая. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, объём урожая картофеля в 2020 году снизился на 10% по сравнению с 2019-м, до 6,8 млн тонн.

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Комментарии (21)

Cashmare
такая картоха хороша молодая, свежевыкопанная, когда на ней еще кожицы толком нету, тогда да, на сковородочку с маслицем и с лучком с соседней грядки. а то заскорузлое гэ, которое собираются продавать, пусть сами жрут
Alex000
Ахах, у Слепакова есть отличная песенка на этот счёт.
"Купи говно" называется.
265015791
Ну так вырастите сами хотя бы по 3 мешка, очистите от земли, обсушите, рассортируйте, отложите на семена, сохраните, довезите до рынка и напишите за сколько её после всего этого готовы продавать.
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