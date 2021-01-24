Петербургские МФЦ возьмут на себя часть бумажной работы во время массовой вакцинации. Заболеваемость падает, но пока не время для послаблений

Часть бумажной работы во время массовой вакцинации в Петербурге возьмут на себя сотрудники МФЦ. Об этом заявили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19 24 января.



«Cотрудники МФЦ будут помогать медработникам городских поликлиник заполнять Федеральный регистр вакцинированных граждан и выполнять другую регистрационную работу», — говорится в отчёте совета. Как ранее писала «Фонтанка», функцию организаторов процесса записи на прививку взяли на себя сами горожане.



В Петербурге количество свободных коек достигло 33%. Городские власти раздумывают над сокращением инфекционного коечного фонда. Однако высокая заболеваемость пока не даёт оснований для ослабления коронавирусных ограничений.