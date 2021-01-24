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Петербургские МФЦ возьмут на себя часть бумажной работы во время массовой вакцинации. Заболеваемость падает, но пока не время для послаблений

Часть бумажной работы во время массовой вакцинации в Петербурге возьмут на себя сотрудники МФЦ. Об этом заявили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19 24 января.

«Cотрудники МФЦ будут помогать медработникам городских поликлиник заполнять Федеральный регистр вакцинированных граждан и выполнять другую регистрационную работу», — говорится в отчёте совета. Как ранее писала «Фонтанка», функцию организаторов процесса записи на прививку взяли на себя сами горожане.

В Петербурге количество свободных коек достигло 33%. Городские власти раздумывают над сокращением инфекционного коечного фонда. Однако высокая заболеваемость пока не даёт оснований для ослабления коронавирусных ограничений.

«На будущей неделе противоэпидемическое влияние новогодних каникул на распространение инфекции потеряет свое значение. В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости можно будет уверенно говорить о снижении напряженности эпидемического процесса и истинном ослаблении второй волны эпидемии. После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений. Пока же общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно», — добавили в Смольном.

В амбициозных планах городского правительства привить 1,5 — 3,5 млн петербуржцев. «Фонтанка» рассказывала, что при существующих темпах процесс вакцинации может растянуться на годы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

old_rat
Массовые мероприятия каждый день в транспорте, магазинах и т.д. теперь еще и в автозаках и ОП. Но концерты и спектакли - главное зло. Чего-то же надо запретить/ограничить для галочки.
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