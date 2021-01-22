«Как правило, преследуются экстремистские цели». Проректор Первого меда рассказал, почему врачи не должны протестовать

Проректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Первого меда) по учебной работе Андрей Яременко, обратился к студентам с призывом не выходить на несанкционированные митинги. Обращение опубликовано 22 января на сайте вуза.
— В последние дни общество взбудоражено призывами выхода на митинги для выражения протестов по различным поводам, — немного уклончиво начинает Яременко.
Конкретно о каких протестах идет речь, проректор в течение всего обращения не уточняет, хотя явно намекает на сторонников Алексея Навального.
Профессор решил научно подойти к проблеме и дает подробные определения того, что такое санкционированный и несанкционированный митинг. Целью последнего, считает Яременко, «является дестабилизация ситуации в городе, стране». При этом единственным формальным «научным» отличием оказывается следующее: «Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти».
Далее проректор Первого меда вспоминает о своей профессии и напоминает, что «митинг — идеальная среда для взрывного распространения эпидемии». Правда, не поясняет, чем в этом смысле санкционированное мероприятие отличается от несанкционированного.
Цель митинга, не разрешенного властями, по мнению Яременко, — «привлечь внимание, максимально дестабилизировать обстановку, спровоцировать скандал».
— Как правило, преследуются экстремистские цели <...>, участие в таком мероприятии всегда имеет юридические последствия. Как итог – углубление конфликта, трагедии, наказания. Вопрос не решится под давлением угроз, — говорится в обращении.
Подытоживает проректор кратким списком того, что не должен делать врач. Процитируем его целиком:
«Профессия врача не подразумевает:
• радикальную политическую деятельность;
• участие в ультрарелигиозных течениях;
• выражение мнения, не основанного на глубоком собственном анализе и изучении сути вопроса;
• противоправную деятельность;
• деление пациентов по политическим взглядам, вероисповеданию, финансовым возможностям, социальным группам, расам, национальностям и т.п. – делает невозможным исполнение врачебного долга».
Напомним, ранее о недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним заявили в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.