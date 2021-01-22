«Как правило, преследуются экстремистские цели». Проректор Первого меда рассказал, почему врачи не должны протестовать

Проректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Первого меда) по учебной работе Андрей Яременко, обратился к студентам с призывом не выходить на несанкционированные митинги. Обращение опубликовано 22 января на сайте вуза.



— В последние дни общество взбудоражено призывами выхода на митинги для выражения протестов по различным поводам, — немного уклончиво начинает Яременко.

Конкретно о каких протестах идет речь, проректор в течение всего обращения не уточняет, хотя явно намекает на сторонников Алексея Навального.

