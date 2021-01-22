Алкоголь ушел на удалёнку. Пандемия в Петербурге поддержала алкомаркеты и винные бутики

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Сети алкогольных магазинов стали одним из бенефициаров пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Как следует из данных системы 2ГИС, 1 января 2021 года в Северной столице работало 1520 точек розничной продажи спиртного, что на 219 объектов больше, чем годом ранее. Такие темпы развития чуть ниже, чем в 2019 году (общее число выросло на 279 штук). Но, по словам участников рынка, в пандемийный год алкогольная розница стала одним из немногих сегментов, где развитие не прекращалось, а в 2021 году еще и обещает ускорение.



По данным 2ГИС, в Северной столице появлялись новые не сетевые магазины, а также дополнительные точки крупных ретейлеров — «Красное & Белое», «Ароматный Мир», «Градусы всего мира», «Норман». Участники рынка торговой недвижимости к числу активных игроков относят также «Винлаб» и «РосАл».

— Коронавирус и закрытие ресторанов и торговых центров сыграл на руку алкогольным магазинам – они серьезно увеличили обороты. Сети выросли примерно на 20%. Мелкие открывали по 2–4 магазина, а крупные по 15–20, — говорит владелица агентства недвижимости Екатерина Лапина. Представители сегмента, к примеру, нередко запускались на площадях бывших магазинов «Spar», если новый продуктовый арендатор не нуждался во всей площади. Но, по ее словам, старожил рынка «РосАл», у которого в Петербурге более 200 точек, предпочитал развиваться в Ленобласти. Сеть «Красное & Белое», у которой более полутысячи торговых объектов в Северной столице, в прошлом году обычной активности не проявляла, так как занималась объединением бизнеса с сетями «Дикси» и «Бристоль».

— Прирост обуславливается тем, что алкомаркеты хорошо зарабатывали в период локдауна, — соглашается Александр Волков, руководитель Rusland SP Retail. По его словам, многие участники рынка пересмотрели концепции и расширили ассортимент. Помимо алкоголя, в магазинах появились продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Новые точки открывались как в центре города, так и в спальных районах, включая новые жилые массивы. Спросом пользовались помещения площадью от 80 до 200 кв. м.

Наблюдения экспертов подтверждают и сами участники рынка. — Так, сеть «Градусы всего мира» в прошлом году запустила более 30 новых магазинов в Петербурге,– рассказал «Фонтанке» менеджер по развитию Олег Сидорчук. По его словам, это была плановая работа, пандемия на нее влияния не оказала. Но подходящих локаций стало больше в связи с закрытиями других игроков, признает он. В плане на 2021 год 40–60 новых магазинов в Петербурге и Ленобласти, причем два десятка точек появятся уже в ближайшее время.



У «Винлаб» (входит в Beluga Group) сейчас 25 магазинов в Петербурге. На сайте компании говорится, что регион является одним из приоритетных. По словам брокеров, ретейлер готов увеличить сеть в четыре раза. Сотрудники подтвердили, что перед отделом развития стоит план подписывать по 5–7 договоров аренды в месяц, хотя в прошлом году реальные темпы оказались ниже. — «Винлаб» намерена сделать акцент на винах и премиальном алкоголе, – рассказывал в интервью «Коммерсанту» председатель правления Beluga Group Александр Мечетин. По его мнению, винные бутики не являются прямым конкурентом алкомаркетам, тем более что последние до того расширили ассортимент, что стали больше походить на магазины у дома.

Еще один алкогольный гигант «Ладога» в 2020 году переформатировал свой розничный проект. Винотеки «Монополь» было решено ребрендировать в Ladoga Wine и сделать упор на развитии франчайзинговой сети. В 2020 году было открыто две новых точки в Петербурге и одна в Сосновом бору. Сейчас сеть насчитывает 10 объектов в самой Северной столице и области.

— В ближайшее время будет открыто еще порядка 10 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных городах, — отметили в компании.

Из-за ограничений, наложенных на сегмент общественного питания, продажи «Ладога Дистрибьюшен» в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе) в Петербурге упали на 40% в 2020 году, рассказал коммерческий директор Дмитрий Исаченков. Но доля общепита в общих объемах была не велика, и рост розницы смог компенсировать упущенную выручку. По словам топ-менеджера, в 2020 году открывались новые алкомаркеты и премиальные бутики. В итоге объемы реализации алкоголя в магазинах выросли в Северной столице на 16–18%. — Отрадно, что этот сегмент рос не только за счет больших и средних по масштабу сетей, но и за счет новых частных бизнес-проектов, — комментирует топ-менеджер.

— Сеть винных бутиков «Vin a la carte» увеличила сеть в 2020 году с двух до трех точек. Но в 2021 году хочет открыть еще две или три, – говорит исполнительный директор Александр Салов. — Люди меньше ходят в рестораны из-за того, что они закрыты, или боятся коронавируса и считают, что лучше купить хорошую бутылку и дома выпить, — отмечает он.

Поскольку, многие стали работать на удалёнке, то особо перспективными выглядят локации в спальных районах. По словам топ-менеджера, некоторые игроки, которые до коронакризиса запустили точки в ТЦ, их закрывают и запускают бизнес в жилых кварталах. По словам Екатерины Лапиной, если раньше алкогольные магазины предпочитали не открываться друг рядом с другом, то теперь научились создавать эффект синергии. Например, винный бутик может запросто встать рядом с алкомаркетом и воспользоваться его трафиком. В новом году одним из трендов может стать появление мультибрендов отечественных вин. «Туристы поехали по России, и это серьезно подстегнуло интерес к местной продукции», — говорит Лапина.

По данным комитета по промышленной политике Смольного, на начало 2021 года в Петербурге действует 3502 алкогольных лицензии, что на 195 больше, чем годом ранее. Но основной прирост пришелся как раз на сегмент общепита (2411 против 2244), так что хоронить бары пока преждевременно, уверены в Смольном. В рознице добавилось всего три десятка новых разрешений на продажу спиртного (1091 против 1063 год назад). Но словам участников рынка, информации о буме алкоретейла это не противоречит.

— Сети могут вписать в одну лицензию сколько угодно точек, – пояснили в комитете.

Развитие алкогольных форматов в центре Петербурге может быть ограничено. По просьбе жителей улицы Рубинштейна, муниципальные депутаты Владимирского округа готовы увеличить расстояние от социальных объектов, где нельзя продавать спиртное, с 25 до 100 метров. Если инициатива пройдет, градусов могут лишиться две сотни магазинов и ресторанов.

Другая идея властей, напротив, может сделать этот бизнес более привлекательным. Так, в Законодательном собрании зреет идея продлить часы продажи алкоголя до 23:00. Пока она не оформилась в законопроект. Но, по данным «Фонтанки», ретейлеры поднимали этот вопрос на заседании Экспертного совета с представителями Смольного, который состоялся на этой неделе, и просили чиновников дать ход инициативе.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

