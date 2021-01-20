Центру Петербурга готовят сухой закон. Жители Рубинштейна нашли способ понизить градус барной магистрали

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Внесение изменений в правила продажи спиртного запустили депутаты МО Владимирский округ на заседании 19 января. По просьбе жителей улицы Рубинштейна, которые уже несколько лет ведут войну с досаждающими им барами, народные избранники готовы изменить расстояние от образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на котором запрещена реализация алкоголя. Сейчас безалкогольный радиус составляет 25 метров. Верхней планки нет, но муниципалы настроены увеличить его до 100.

Автором инициативы стал депутат Александр Корецкий. После того, как он озвучил идею в декабре 2020 года, созданная при муниципалитете рабочая группа изучала возможные последствия корректировки. О результатах на заседании 19 января доложила сотрудница муниципалитета Юлия Изюмова.



По её словам, всего в городе 76 социальных объектов, от которых можно отсчитывать безалкогольную зону. По информации, предоставленной комитетом по промышленной политике, во Владимирском округе лицензией на спиртное обладает 131 заведение общепита и 74 магазина. Если увеличить зону до 100 метров, право торговать горячительными напитками потеряют 193 объекта, из которых четверть располагается на улице Рубинштейна: там останется лишь маленький островок в самом центре питейной магистрали.

Народных избранников такой расклад ничуть не смутил. Так, депутат Антон Иванов заявил, что он лично готов сделать безалкогольным весь Владимирский округ. Окончательное решение примет совет МО: чтобы определиться с выбором, депутаты позвали представителей враждующих лагерей.

Введение 100-метрового радиуса станет катастрофой для малого бизнеса, заявил представитель НКО «Союз улицы Рубинштейна» Максим Жуков. По его словам, заведения и магазины без алкогольной лицензии обречены на закрытие, так как станут нерентабельными. А город в итоге недосчитается налогов. 56 заведений на улице Рубинштейна, которые сейчас имеют лицензию, в 2019 году заплатили в бюджет около 170 млн рублей (НДФЛ, УСН, социальные налоги). Но от предложенной инициативы пострадают не только они, но и другой бизнес, который ничем не провинился перед жителями барной магистрали.



Другой бизнес на Рубинштейна не пойдет, уверен Максим Жуков. Магазинам нужен трафик, а его не будет без общепита, в итоге улица превратится в рассадник нелегального бизнеса. Процветать будут заведения, которые работают без лицензии, которым запретительный радиус не указ. Даже рейды Смольного, полиции, Роспотребнадзора, направленные против нарушителей коронавирусных запретов, не смогли пресечь работу баров-нелегалов: те срывают печати и продолжают работать как ни в чем не бывало. «Получите вторую Думскую улицу и будет поздно пытаться коня воротить назад», — предостерег он соседей и депутатов. В борьбе за трезвость инициатива тоже не поможет. Те, кто ехал на Рубинштейна, переключатся на другие бары в центре города. «Сколько не сокращай [число заведений], человек, который желает употребить, найдет, где это сделать. Взмоет выручка тех, кто сможет сохранить лицензию», — отметил Максим Жуков.

Так что рестораторы призвали соседей к диалогу и напомнили, что добропорядочный бизнес прилагает все усилия, чтобы навести порядок на улице Рубинштейна: на свои деньги нанял ЧОП, который следит за порядком, а также убедил чиновников ограничить движение по барной магистрали и сделать ее зоной платной парковки. Правда, из-за отсутствия должного контроля со стороны властей владельцы авто продолжают парковаться елочкой. Но лиха беда начало. «Если цель не убить ресторанный бизнес, а решить проблемы жителей, можем объединить усилия», — заявил совладелец ресторана Bekitzer Павел Штейнлухт.



Жители призвали не искать в их предложении двойное дно. «Мы не хотим водить детей в детские сады, продираясь через столы с алкоголем», — заявил Григорий Матвеев, председатель общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна». По его словам, действующее ограничение в 25 метров от образовательных, спортивных и медицинских учреждений фактически не соблюдается, так как сейчас расстояние считается не по радиусу, а как весь путь следования от двери до двери, с учетом пешеходных переходов. В результате бар может располагаться прямо напротив детского сада, и это не будет считаться нарушением.

Округ превращается в алкогольный хаб, куда съезжаются все желающие напиться, поддержала соседа жительница улицы Елена Кисличенко. «Почему мы говорим о ресторанах и барах как о градообразующем бизнесе?» — возмутилась она.

Собственники квартир отдают себе отчет, что победа не будет мгновенной. Алкогольные лицензии тех, у кого они есть, после изменений не будут аннулированы, а значит бары и алкомаркеты смогут работать еще до пяти лет. Но 100-метровая охранная зона поставит крест на появлении улицы Рубинштейна новых заведений: если какой-то бар решит съехать, пришедший на его место арендатор уже не сможет получить разрешение на алкоголь, пояснила позицию еще одна участница инициативной группы Ольга Устян. «Мейксин (глава Центрального района Максим Мейксин. — Прим. ред.) назвал инициативу стрельбой по ногам бизнеса. Но никто не собирается стрелять ни по ногам, ни в живот, ни гильотинировать», — отметила она.



Народные избранники разделяют опасения граждан. «Из центра вымываются местные жители. На Невском почти не живут люди из-за постоянного трафика», — заявил депутат Виталий Боварь. «По Рубинштейна ни проехать, ни пройти. В вечернее время творится непотребство. Это способ обратить внимание, тогда все зашевелятся и побегут», — отметил Александр Корецкий. В итоге депутаты (за исключением воздержавшегося председателя совета МО Дениса Тихоненко) проголосовали за то, чтобы вынести вопрос об увеличении безалкогольной зоны вокруг социальных учреждений на заседание совета, который состоится 3 февраля.

Поддержать бизнес готовы чиновники. В условиях пандемии коронавируса новые ограничения не своевременны, считает глава Центрального района Максим Мейксин (тезисы, озвученные им в ходе онлайн-заседания рабочей группы в декабре 2020 года, приведены на странице МО Владимирский округ в социальной сети «ВКонтакте»). В случае увеличения границ много заведений закроется и множество рабочих мест сократится. Так что, прежде чем принимать такие решения, нужно обязательно провести оценку регулирующего воздействия, считает он.



Задачу муниципалам усложнил и новый регламент, который утвердил в декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь депутатам нужно не просто проголосовать за решение об изменении безалкогольной зоны, но и детально обосновать его необходимость и согласовать с местными чиновниками. В частности, парламентариям предстоит ответить на вопросы, какие потери понесет бизнес и как введенные ограничения скажутся на сокращении потребления алкоголя. Оценивать риски должна специальная комиссия, куда должны войти не только депутаты МО, но также представители жителей округа, организаций культуры, образования и охраны здоровья, и бизнеса. Также необходимо показать проект заинтересованным ведомствам Смольного (в комитет по промышленности, комитет по культуре, комитет по образованию и комитет по здравоохранению и уполномоченному по защите прав предпринимателей) и получить их заключения. «Не думаю, что Мишустин знает о существовании Владимирского округа, но какая-то последовательность в этом наблюдается», — развел руками Александр Корецкий.

