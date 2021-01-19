Улица Рубинштейна может стать безалкогольной. Депутаты хотят увеличить запретный радиус на продажу спиртного до 100 м

Большинство заведений улицы Рубинштейна в Петербурге могут потерять право продавать алкогольную продукцию. Процесс изменений в правила продажи спиртного запустили депутаты МО Владимирский округ на заседании 19 января.
Ранее жители барной магистрали попросили муниципалов изменить расстояние от образовательных и спортивных учреждений, на котором запрещена реализация алкоголя. Сейчас радиус составляет 25 метров, народным избранникам предложили увеличить его до 100 метров.
Решение о вынесении вопроса на заседание совета МО, который состоится 3 февраля, был принят большинством голосов.
Если депутаты проголосуют за, права продавать алкоголь лишатся не только рестораны, но и магазины всего Владимирского округа. Всего, по оценке рабочей группы МО, на его территории алкогольной лицензией обладают 204 магазина и ресторана. В 100-метровый радиус не попадут 12, остальные будут вынуждены закрыться после истечения срока действия алкогольной лицензии.