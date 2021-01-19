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Улица Рубинштейна может стать безалкогольной. Депутаты хотят увеличить запретный радиус на продажу спиртного до 100 м

Большинство заведений улицы Рубинштейна в Петербурге могут потерять право продавать алкогольную продукцию. Процесс изменений в правила продажи спиртного запустили депутаты МО Владимирский округ на заседании 19 января.

Ранее жители барной магистрали попросили муниципалов изменить расстояние от образовательных и спортивных учреждений, на котором запрещена реализация алкоголя. Сейчас радиус составляет 25 метров, народным избранникам предложили увеличить его до 100 метров.

Решение о вынесении вопроса на заседание совета МО, который состоится 3 февраля, был принят большинством голосов.

Если депутаты проголосуют за, права продавать алкоголь лишатся не только рестораны, но и магазины всего Владимирского округа. Всего, по оценке рабочей группы МО, на его территории алкогольной лицензией обладают 204 магазина и ресторана. В 100-метровый радиус не попадут 12, остальные будут вынуждены закрыться после истечения срока действия алкогольной лицензии.

Изменение правил продажи алкоголя стали новым витком конфликта между рестораторами улицы Рубинштейна и местным жителями, которые протестуют против большого числа питейных заведений. Ранее владельцы квартир попытались бороться с засильем баров, обращаясь в Роспотребнадзор. Но наложенные ведомством штрафы и даже постановление о закрытии не вразумили бизнес. Часть ресторанов продолжила работать, меняя юрлица. Другие заведения объединились в союз и заявили о готовности вести диалог с соседями и улучшать обстановку на улице. Но, по мнению жителей, пока изменений к лучшему они не заметили. Даже коронавирусные ограничения по работе до 23.00 соблюдают далеко не все бары.

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Комментарии (4)

footballer13
Ну как так можно новости писать?
В "стометровый радиус" от ЧЕГО?!
Сказочные кое-кто. Что депутаты, что журналисты.
Да вообще нормальных в этой новости нет.
gencon
Не концлагерь для борцов с коррупцией хотят ли там открыть? Как-то рьяно защищают эту улочку на фоне общего бардака в городе
Frank Costello
👏👏👏
Давно пора!
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