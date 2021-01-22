«Не допускать самостоятельного времяпрепровождения». Родителям Петербурга советуют провести субботу с детьми

В преддверии анонсированных протестов петербургским семьям советуют провести субботу дома. Соответствующее сообщение распространяется в родительских чатах одной из школ Фрунзенского района 22 января.



«Уважаемые родители, настоящим от лица администрации СОШ ** убедительно просим вас организовать 23.01.2021 совместное пребывание с детьми, не допускать их самостоятельного времяпрепровождения за пределами дома, особенно в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Накануне в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному.