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«Не допускать самостоятельного времяпрепровождения». Родителям Петербурга советуют провести субботу с детьми

В преддверии анонсированных протестов петербургским семьям советуют провести субботу дома. Соответствующее сообщение распространяется в родительских чатах одной из школ Фрунзенского района 22 января.

«Уважаемые родители, настоящим от лица администрации СОШ ** убедительно просим вас организовать 23.01.2021 совместное пребывание с детьми, не допускать их самостоятельного времяпрепровождения за пределами дома, особенно в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Накануне в родительских чатах стали предупреждать о деструктивном влиянии несогласованных митингов на психику детей. Свойства отправленного документа указали на принадлежность его к Смольному.

Также в СПбГУ намекнули студентам, что протокол за участие в митинге может привести к отчислению.

Массовые призывы к протестам начали распространяться в социальных сетях после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

tsodd
В смысле дома остаться? Ничего что у старших классов занятия в школе?
pigledyvigledy
так с родителями на Сенатскую пусть и приходят!
***_555
Учителя показали свою сущность.
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