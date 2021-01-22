В нападении с ножницами на медсестру подозревают профессора ИТМО с «холодным взглядом». Он подал встречное заявление

Имя профессора факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО фигурирует в заявлении медсестры о нападении на неё во время взятия мазка на коронавирус. Фото документа оказалось в распоряжении «Фонтанки» 22 января.
Пострадавшая в заявлении указала, что на неё тремя днями ранее напал Илья Иосифович Лившиц. Указано, что Людмила Викторовна позвонила по домофону в квартиру профессора утром 19 января. Дверь парадной открыли, а вот в квартиру пустили не сразу.
«Когда Лившиц И.И. открыл, я поздоровалась и прошла в прихожую. Лившиц И.И. стал мне выговаривать свои претензии по поводу звонка в квартиру, что я его разбудила. Я не стала вступать с ним в дискуссию», — пишет в заявлении медсестра.
Далее она описывает взятие мазка из зева согласно инструкции.
«При заборе материала из носа Лившиц И.И. неожиданно схватил меня за правое предплечье и сильно сжал его, причиняя мне боль. Другая его рука была согнута с зажатыми в кисти ножницами, которые он направил на меня. Злобное выражение лица, плотно сжатые губы, жесткий и холодный взгляд, впившийся в меня, говорили о серьезности его преступного намерения», — говорится в документе.
Медработник в заявлении отметила, что от испуга и боли она не смогла ничего сказать, поэтому стала вырываться.
«Все это происходило в полной тишине. Других жильцов данной квартиры я не видела, по этой причине звать на помощь не стала», — пояснила Людмила Викторовна.
Ранее «Фонтанка» со слов медсестры писала, что ей удалось вырваться и зафиксировать в травматологическом отделении травмы.
Корреспондент издания позвонила Илье Иосифовичу по номеру телефона, указанному на сайте университета. Он сказал, что от комментариев отказывается, но добавил, что подал встречное заявление «о заведомо ложном доносе».
Полиция, напомним, по факту заявления медсестры пока проводит проверку.