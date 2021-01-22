В нападении с ножницами на медсестру подозревают профессора ИТМО с «холодным взглядом». Он подал встречное заявление

Имя профессора факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО фигурирует в заявлении медсестры о нападении на неё во время взятия мазка на коронавирус. Фото документа оказалось в распоряжении «Фонтанки» 22 января.



Пострадавшая в заявлении указала, что на неё тремя днями ранее напал Илья Иосифович Лившиц. Указано, что Людмила Викторовна позвонила по домофону в квартиру профессора утром 19 января. Дверь парадной открыли, а вот в квартиру пустили не сразу.



«Когда Лившиц И.И. открыл, я поздоровалась и прошла в прихожую. Лившиц И.И. стал мне выговаривать свои претензии по поводу звонка в квартиру, что я его разбудила. Я не стала вступать с ним в дискуссию», — пишет в заявлении медсестра.

