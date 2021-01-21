В Петербурге ковидный пациент набросился с ножницами на медсестру во время взятия мазка. Полиция начала проверку

Участковая медсестра из поликлиники Приморского района Петербурга стала жертвой нападения пациента. Свою историю «Фонтанке» 21 января рассказала Людмила Викторовна. Два дня назад она поехала брать мазок на COVID-19. Из квартиры женщина попала в травмпункт.



Как рассказала медицинская сестра, 19 января ранним утром она поехала на Богатырский проспект, 61/1, чтобы взять мазок из носоглотки мужчины. В процессе пациент повёл себя агрессивно.

«Я проводила плановый забор биоматериала (мазок) на дому у пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. После чего пациент схватил меня за руку и, причиняя мне боль, удерживал, угрожал ножницами, которые были у него в другой руке. Вырвалась. Убежала. Сразу же обратилась в травматологическое отделение и с заявлением в полицию. Сейчас нахожусь на больничном», — объяснила Людмила Викторовна.