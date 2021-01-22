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Оцените лайфхаки хитрых питерских коммунальщиков, разгребающих снег: связь с крышей — по гудку

В авральной борьбе со следами циклона, вывалившего на Петербург тонны снега, коммунальщикам приходится прибегать порой к курьёзным методам работы. Иногда они хоть и комичны, но вполне эффективны, а иногда вызывают у горожан недовольство.

На набережной Фонтанки, 27, утром 22 января чистят кровлю, используя «технологии связи XXI века» — игрушечную дудку, заметил фотограф «Фонтанки». Громкий гнусавый сигнал означает, что внизу чисто, машин и пешеходов нет и с крыши можно скидывать снег.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

А вот как на Бронницкой улице чистят тротуар. «Снег не убирают, а перемещают на крыши легковых машин, чтобы потом они его увезли», — сетуют горожане в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности со вчерашнего вечера, отчитался Смольный с утра. «С начала снегопада городские коммунальные службы начали непрерывную работу по прометанию проезжей части и тротуаров с последующей обработкой песко-соляной смесью. До этого вся улично-дорожная сеть была уже превентивно обработана», — отмечается в сообщении. Сегодня весь день будут чистить улицы, дворы, крыши домов, сады и парки.

Снегопад спровоцировал множество ДТП начиная с вечера и повышенную загруженность дорог с утра. Сложная обстановка ждёт водителей и на выходных.

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Комментарии (7)

hal9000
да это ладно..ну вылезет мужик какой с просонья подумает что утки прилетели жахнет пару раз из двустволки..меня другое поражает от этих коммунальщиков..возят мусор на тракторах а борта же маленькие на телегах так они фанеру и прочие доски чтоб увеличить объем..нет чтоб телегу сразу с высокими бортами купить..но это вопрос к белорусам..немогут телеги делать с высокими бортами легко разборными..
Djnyana
На Бронницкой - впечатлило! ) Камнями и песочком.. - так им, этим.. автолюбителям! )
USSR_forever
выдайте им огнемёты, пусть топят =)
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