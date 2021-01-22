В авральной борьбе со следами циклона, вывалившего на Петербург тонны снега, коммунальщикам приходится прибегать порой к курьёзным методам работы. Иногда они хоть и комичны, но вполне эффективны, а иногда вызывают у горожан недовольство.

На набережной Фонтанки, 27, утром 22 января чистят кровлю, используя «технологии связи XXI века» — игрушечную дудку, заметил фотограф «Фонтанки». Громкий гнусавый сигнал означает, что внизу чисто, машин и пешеходов нет и с крыши можно скидывать снег.