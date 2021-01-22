В авральной борьбе со следами циклона, вывалившего на Петербург тонны снега, коммунальщикам приходится прибегать порой к курьёзным методам работы. Иногда они хоть и комичны, но вполне эффективны, а иногда вызывают у горожан недовольство.
На набережной Фонтанки, 27, утром 22 января чистят кровлю, используя «технологии связи XXI века» — игрушечную дудку, заметил фотограф «Фонтанки». Громкий гнусавый сигнал означает, что внизу чисто, машин и пешеходов нет и с крыши можно скидывать снег.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
А вот как на Бронницкой улице чистят тротуар. «Снег не убирают, а перемещают на крыши легковых машин, чтобы потом они его увезли», — сетуют горожане в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Городские службы находятся в режиме повышенной готовности со вчерашнего вечера, отчитался Смольный с утра. «С начала снегопада городские коммунальные службы начали непрерывную работу по прометанию проезжей части и тротуаров с последующей обработкой песко-соляной смесью. До этого вся улично-дорожная сеть была уже превентивно обработана», — отмечается в сообщении. Сегодня весь день будут чистить улицы, дворы, крыши домов, сады и парки.
Снегопад спровоцировал множество ДТП начиная с вечера и повышенную загруженность дорог с утра. Сложная обстановка ждёт водителей и на выходных.