Петербург на пороге оттепели, за сегодняшний день температура подпрыгнет на 7 градусов. Возможен гололёд — то, что бывает при ледяном дожде. В выходные ожидаются плюсовые температуры.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 января ночью местами прошёл сильный снег, днём возможен небольшой мокрый снег, морось, умеренный ветер, местами гололёд, то есть образование ледяной корки не только на асфальте, но и на деревьях, машинах и других поверхностях. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 8 градусов, в 7 часов утра она составляет минус 7,5 градуса, а днём будет 0 — минус 2.
В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до минус 2 градусов. Самое холодное 22 января зафиксировано в 1969 году, минус 27, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».
В субботу, 23 января, синоптики обещают уже 0 — плюс 2 градуса, небольшой мокрый снег, морось, местами туман, а 24 января — уже дождь и до плюс 3.