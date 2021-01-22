Петербург на пороге оттепели, за сегодняшний день температура подпрыгнет на 7 градусов. Возможен гололёд — то, что бывает при ледяном дожде. В выходные ожидаются плюсовые температуры.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 января ночью местами прошёл сильный снег, днём возможен небольшой мокрый снег, морось, умеренный ветер, местами гололёд, то есть образование ледяной корки не только на асфальте, но и на деревьях, машинах и других поверхностях. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 8 градусов, в 7 часов утра она составляет минус 7,5 градуса, а днём будет 0 — минус 2.