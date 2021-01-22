На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы кроссовер въехал в автобус

Три автомобиля столкнулись на пересечении Российского и Товарищеского проспектов, один вылетел на газон, сообщили очевидцы в группе « ДТП и ЧП Санкт-Петербург » во «ВКонтакте» ночью 22 января.

Снежная туча осложнила жизнь петербургским водителям. На дорогах было много ДТП, некоторые попали на видео.

«Пять машин, в числе которых Lexus и «Ягуар», поплыли на снегу на мосту Александра Невского со стороны Синопской набережной», — рассказывали там же за несколько минут до полуночи.

Московское шоссе (трасса М-10 «Россия») в направление Москвы перед съездом на Тосно полностью перекрыла фура, очевидцы советовали объезжать ДТП через Тосно.

На Парашютной улице в направлении КАД водитель «Рено-Аркана» не вписался в последний поворот перед заводом «Ниссан». У машины сработали боковые шторки.

На Торфяной дороге каршеринговый автомобиль не смог затормозить и ударил притормозивший перед ним «Рено».

«Столько аварий, как будто в нашем регионе снег это нечто редкое и столь неожиданное, как в пустыне», — отмечают автомобилисты в группе.

Сегодня в Петербурге тоже возможен снег, синоптики обещали гололедицу и гололёд — это когда слой льда приходится соскребать с автомобильных стёкол. К воскресенью, по прогнозу, снег превратится в дождь.