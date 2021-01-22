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«Пять машин, в числе которых «Лексус» и «Ягуар», поплыли на снегу». Снегопад добавил Петербургу аварий

На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы кроссовер въехал в автобус
На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы кроссовер въехал в автобусФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Снежная туча осложнила жизнь петербургским водителям. На дорогах было много ДТП, некоторые попали на видео.

Три автомобиля столкнулись на пересечении Российского и Товарищеского проспектов, один вылетел на газон, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» ночью 22 января.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Пять машин, в числе которых Lexus и «Ягуар», поплыли на снегу на мосту Александра Невского со стороны Синопской набережной», — рассказывали там же за несколько минут до полуночи.

Московское шоссе (трасса М-10 «Россия») в направление Москвы перед съездом на Тосно полностью перекрыла фура, очевидцы советовали объезжать ДТП через Тосно.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Парашютной улице в направлении КАД водитель «Рено-Аркана» не вписался в последний поворот перед заводом «Ниссан». У машины сработали боковые шторки.

На Торфяной дороге каршеринговый автомобиль не смог затормозить и ударил притормозивший перед ним «Рено».

«Столько аварий, как будто в нашем регионе снег это нечто редкое и столь неожиданное, как в пустыне», — отмечают автомобилисты в группе.

Сегодня в Петербурге тоже возможен снег, синоптики обещали гололедицу и гололёд — это когда слой льда приходится соскребать с автомобильных стёкол. К воскресенью, по прогнозу, снег превратится в дождь.

На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы кроссовер въехал в автобус
На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы кроссовер въехал в автобусФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

razdva.spb
Пояснение, что есть такое гололедица и гололёд-улыбнуло)))
Маэстро
Какой бы навороченной ни была машина, главная деталь в ней - мозг водителя. Если он не работает, машина беспомощна.
262224921
Количество лошадей обратно пропорционально количеству мозгов.
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