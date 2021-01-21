Петербург под снежной тучей. Службы в режиме повышенной готовности — заметать будет всю ночь

Петербург и Ленинградскую область накрыло снежной тучей, коммунальщики готовят резервную технику и вместе с МЧС работают в режиме повышенной готовности. Ночь на 22 января рискует увеличить снежный покров до 15 сантиметров.



Туча, которая не предвещает ничего хорошего, подобралась к Петербургу с северо-запада. Судя по карте погоды «Яндекса», Ленинградскую область, в отличие от города, накрыло лишь частично, но и там усилили работу служб. Как сообщает администрация региона, аварийные бригады вышли в круглосуточное дежурство, не исключено привлечение резервной спецтехники.

