Петербург под снежной тучей. Службы в режиме повышенной готовности — заметать будет всю ночь

Петербург и Ленинградскую область накрыло снежной тучей, коммунальщики готовят резервную технику и вместе с МЧС работают в режиме повышенной готовности. Ночь на 22 января рискует увеличить снежный покров до 15 сантиметров.
Туча, которая не предвещает ничего хорошего, подобралась к Петербургу с северо-запада. Судя по карте погоды «Яндекса», Ленинградскую область, в отличие от города, накрыло лишь частично, но и там усилили работу служб. Как сообщает администрация региона, аварийные бригады вышли в круглосуточное дежурство, не исключено привлечение резервной спецтехники.
В Петербурге также действует режим повышенной готовности. Как предупреждало МЧС со ссылкой на синоптиков, в конце дня 21 января и в начале ночи 22-го местами ожидается сильный снег высотой 10-15 сантиметров.
Днём осадки продолжатся с поправкой на потепление: обещают мокрый снег, морось и 0…-2 градуса. В субботу ситуация не изменится, но можно ждать +2. Под конец рабочей недели, судя по прогнозам, будет ещё немного теплее и дождь. Имя этому явлению Кристоф.