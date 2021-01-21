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Петербург под снежной тучей. Службы в режиме повышенной готовности — заметать будет всю ночь

Петербург и Ленинградскую область накрыло снежной тучей, коммунальщики готовят резервную технику и вместе с МЧС работают в режиме повышенной готовности. Ночь на 22 января рискует увеличить снежный покров до 15 сантиметров.

Туча, которая не предвещает ничего хорошего, подобралась к Петербургу с северо-запада. Судя по карте погоды «Яндекса», Ленинградскую область, в отличие от города, накрыло лишь частично, но и там усилили работу служб. Как сообщает администрация региона, аварийные бригады вышли в круглосуточное дежурство, не исключено привлечение резервной спецтехники.

В Петербурге также действует режим повышенной готовности. Как предупреждало МЧС со ссылкой на синоптиков, в конце дня 21 января и в начале ночи 22-го местами ожидается сильный снег высотой 10-15 сантиметров.

Днём осадки продолжатся с поправкой на потепление: обещают мокрый снег, морось и 0…-2 градуса. В субботу ситуация не изменится, но можно ждать +2. Под конец рабочей недели, судя по прогнозам, будет ещё немного теплее и дождь. Имя этому явлению Кристоф.

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Комментарии (6)

265027971
завтра улицы снова дерьмом завалят.
ничего нового.
DMITRII78
Спасибо за повышенную готовность!!!
hal9000
Нкаконец то снегом завалит...так достало уже это все печатать коменты про навального про короновирус читать про расчлененку..про таксистов онанистов про дтп..какой то бардак после этих новостей в голове..хочется так подойти к несущей стене и бится головой об нее..или например залезть на березу и носом как дятел долбить там червячка искать...а так снега навалит хоть по человечески покататься ..
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