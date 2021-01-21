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Встречаем Кристофа. Петербургу на день обещают метель и мороз и уже через сутки — оттепель

Сильный снег и метель, по прогнозам синоптиков, накроет Петербург в середине дня. В городе мороз, но уже через сутки температуру обещают выше ноля. Имя этому явлению Кристоф.

По данным Гидрометцентра, утром 21 января в Северной столице небольшой снег, который днем усилится и местами даже превратится в метель. В городе мороз, днем до -8, и примерно столько же следующей ночью. Но уже через сутки потеплеет до +1, а на выходные и вовсе планируется круглосуточный «плюс».

Явление обозвали британцы. «Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым атмосферным фронтом, связанным с выходящим в Северное море циклоном «Кристоф», так его окрестили британские метеорологи», — написал в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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